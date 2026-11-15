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Гверо о загађењу у Бањалуци: Ситуација иста или гора, потребно системско рјешење

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АТВ редакција
15.11.2026 08:33

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Гверо о загађењу у Бањалуци: Ситуација иста или гора, потребно системско рјешење
Фото: АТВ

Хладнији дани доносе нам и проблем који постаје наша готово неизбјежна зимска стварност а то је загађен ваздух. Бањалука се и ових дана суочава са високим концентрацијама штетних честица, а Институт за јавно здравство Републике Српске поново је упозорио грађане на ризике по здравље.

И док се сваке године понављају упозорења, савјети да избјегавамо боравак на отвореном и препоруке осјетљивим категоријама становништва, остаје суштинско питање: шта се заиста предузима да се овај проблем ријеши?

Професор др Петар Гверо, шеф Катедре за термотехнику Машинског факултета Универзитета у Бањалуци је рекао да је ситуација ако не гора онда иста него прошле године.

"Протеклу годину "потрошили" смо на предизборне кампање а нико од кандидата се није бавио овом темом. Ова година је изгубљена за неко системско рјешење. Локална власт није једина која треба да буде учесник у том процесу, иако најодговорнија, али овај проблем захтијева системски приступ", каже Гверо za РТРС.

Ми сада, каже, имамо велики број обољелих од астме и бронхитиса што је директна посљедица загађења.

"Око 20 одсто популације је обољело од болести изазваних загађењем. Логично је да умјесто у лијечење инвестирамо да спријечимо обољења", рекао је Гверо.

Навео је да су честице које удишемо продукт сагорјевања чврстих ложишта. Индивидуална ложишта, саобраћај и начин на који градимо допринијели су оваквој ситуацији.

"Честице када дођу у плућа реагују и не могу се елиминисати", каже Гверо.

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Тагови :

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Бањалука

Загађен ваздух у Бањалуци

загађење

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