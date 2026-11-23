Аутор:Теодора Беговић
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Индивидуална ложишта прошле су године идентификована као један од највећих загађивача ваздуха у Бањалуци. Предложене су и посебне мјере у децембру 2025-те године.
"Филтери на димњацима свих индивидуалних и колективних ложишта биће обавезни. По утврђивању коначне цијене, размотрићемо могућност њиховог субвенционисања. Ово је неопходна мјера како бисмо директно смањили емисије из индивидуалних ложишта, која током зиме имају највећи утицај на загађење. Уз строже контроле емитера гасова, биће појачане и инспекције свих потенцијалних загађивача – без изузетака", рекао је градоначелник Бањалуке 2025. године
А од строжих контрола - ништа. Филтери су заборављени, а градска управа сјетила се да закон није јасно обухватио проблем. Републичка и комунална инспекција немају могућност и надлежност да контролишу индивидуална ложишта.
"Највећи проблем су индивидуална ложишта. Град Бањалука са једне стране има много кућа и индивидуалних ложишта, с друге стране, нека времена рата и неимаштине... На који начин мислите контролисати индивидуална ложишта ако то није законски регулисано? Значи, шта то сад значи? Да ми усвојимо закон да свако мора имати пећ која мање загађује, а та пећ кошта 30 хиљада. Како ми људе да натјерамо? Не може то преко ноћи. Можемо корак по корак када буде боље стање друштва, када људи буду у бољој финансијској моћи, а тада ће прелазити и на нови начин гријања", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Ставити нешто на списак мјера које добро звуче је једно. Реалност је друго. Препознају то и стручњаци.
"Што се тиче малих ложишта, она су увијек и свуда проблем зато што мала ложишта немају никакве системе за третман гасова, нити их закон то обавезује. Нема баш ни пуно техничких рјешења која би могла да се примјене на мала ложишта. Али бих ја скренуо пажњу на нешто друго. Не бих се превише фокусирао на то да кажњавам грађане јер добар дио наших људи живи у енергетском сиромаштву, добар дио и у социјалном сиромаштву. Људи једноставно у зимском периоду посежу за рјешењима која себи могу да приуште. Треба ставити тежиште на градњу система који ће помоћи тој рањивој групи да пређу са нискоефикасних и високозагађујућих система на нешто што је прихватљивије за животну средину", рекао је Петар Гверо, шеф Катедре за термотехнику Машинског факултета Универзитета у Бањалуци.
Нема информација релевантних институција и установа о утицају малих ложишта на загађеност ваздуха. Изгледа да се тим проблемом бави тек понеки љекар који евидентира све већи број пацијената с неким од проблема узрокованих загађеним ваздухом.
"Једно од рјешења овог проблема би било смањење малих ложишта. Замислите, једна стара пећ на дрва која сагоријевањем расипа прашину, загађује ваздух као с аутобуса", каже Младен Дуроњић, пулмолог.
Границе законских рјешења за индивидуална ложишта су нејасне или законских рјешења нема. Уколико вам комшија ложи уље, чизме или смеће, можете се обратити Комуналној полицији. Шта даље, Комунална полиција није сматрала да треба да нам одговори.
Дим из индивидуалних ложишта не зауставља се на праговима кућа, као што ни посљедице загађења не остају иза затворених врата. Док се штетне честице шире ваздухом који сви удишемо, одговорност се губи између недоречених закона и ограничених инспекцијских овлашћења. Тако оно што излази из приватних димњака постаје јавни проблем, за који још нема довољно јасних правила контроле. А док се надлежни позивају на границе својих овлашћења, загађење не познаје никакве границе. Дим је можда приватна ствар, али ваздух није
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