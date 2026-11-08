Измјене у саобраћају у центру Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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У Улици краља Петра I Карађорђевића у Бањалуци од понедјељка, 9. новембра, до суботе, 14. новембра, биће измијењен режим одвијања саобраћаја због радова на изградњи хидротехничке инфраструктуре.
Измјена ће бити на снази од 8.30 часова 9. новембра до 17 часова 14. новембра, у зони раскрснице са Улицом Вука Караџића.
"Током извођења радова биће заузете бициклистичка и десна саобраћајна трака, гледано из правца Улице др Младена Стојановића, а возачима ће бити онемогућено скретање удесно у Улицу Вука Караџића", казали су из Одјељења за саобраћај и путеве.
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Вријеме извођења радова, регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се постављањем привремене саобраћајне сигнализације.
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