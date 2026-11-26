Аутор:Марија Милановић
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Кућа „Предах“ намијењена за привремено и дугорочно збрињавање дјеце, младих и одраслих са сметњама у развоју према најавама представника Града Бањалука крајем ове године би требала отворити своја врата корисницима.
Бар су то биле посљедње најаве представника Градске управе Бањалука, а ако је судити по тренутном стању, пресјецање врпце ће сачекати наредну годину.
Сезона падавина је увелико почела, радови су успорени, а на градилишту данас, затекли смо свега два радника. Како поменутом динамиком надлежни планирају завршити овај пројекат до краја године није познато.
Оно што је познато да се за исти расписују и даље јавне набавке, на име непредвиђених и додатних радова. Тако је посљедња расписана 12. новембра на име извођења додатних и непредвиђених радова на изградњи „Куће Предах-друга фаза“. Ова јавна набавка ће коштати 317.397,56 КМ са ПДВ-ом.
Подсјећања ради, „Transparency International“ у БиХ је поднио кривичну пријаву Окружном јавном тужилаштву у Бањој Луци против одговорних у Градској управи због сумњи да је почињено кривично дјело давања погодности привредним субјектима и злоупотребе службеног положаја у вези с јавном набавком за изградњу Куће “Предах” у овом граду.
У кривичној пријави, како је за Детектор појаснио Дамјан Ожеговић из "Transparency Internationala" (ТI) у БиХ, споменуто је да постоји могућност недозвољеног договарања с понуђачима.
Бања Лука
Зашто су стали радови на изградњи Куће „Предах“?
“Ово смо поднијели из разлога јер је градоначелник Бање Луке крајем аугуста донио одлуку којом је прихваћен приједлог Комисије за јавну набавку за извођење радова на изградњи куће „Предах“ којом је понуђач „Градип“ д.о.о из Прњавора изабран као најповољнији у том поступку јавне набавке”, казао је.
Ожеговић је појаснио да је “Предах” замишљена као кућа за родитеље дјеце с потешкоћама у развоју који долазе на лијечење у Бању Луку како би имали гдје да одсједају док су њихова дјеца на лијечењу.
Навео је како су на овај поступак јавне набавке пристигле четири понуде, те да су три оцијењене као прихватљиве и да је приступљено заказаној е-аукцији.
Додао је да током аукције нису уопште понуђене никакве нове цијене, иако су била три од четири понуђача. Понуђач који је изабран, како је појаснио Ожеговић, изабран је с понуђеном цијеном од 999.178 КМ са укљученим ПДВ-ом.
Ожеговић је подсјетио на медијске наводе, фотографије и видеоснимке који су били уживо приликом полагања камена темељца, када је градилиште ограђено и постављена табла са основним обавезним информацијама, међу којим је био и назив извођача “Градип” и то десет мјесеци прије избора у поступку јавне набавке.
Према посљедњој објави градоначелника Драшка Станивуковића, ријеч је о објекту површине преко 750 квадрата, у који се улаже више од 3 милиона КМ, а уколико се наставе расписивати јавне набавке на име непредвиђених радова, овај пројекат би могао бити доста скупљи.
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