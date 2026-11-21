Аутор:АТВ редакција
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Лисице се све чешће могу видјети у бањалучком насељу Борик, а најновији призор забиљежен је синоћ на дјечијем игралишту у близини Акване и спортске дворане Борик.
Фотографије које је редакцији "БЛ портала" послао читалац приказују лисицу како се креће по игралишту, између справа за дјецу и простора за одмор. Животиња се без страха кретала простором који је током дана пун дјеце и грађана.
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Овај призор долази само дан након што смо објавили фотографију лисице у близини ресторана Сан Ремо, који се такође налази у овом дијелу града. С обзиром на то да су ове локације релативно близу, намеће се питање да ли су се лисице већ одомаћиле у овом дијелу Бањалуке.
Појава лисица у урбаним срединама није неуобичајена, а посебно је примјетна током јесени и зиме. Један од разлога је природно понашање младих лисица које у јесен напуштају породична станишта и крећу у потрагу за властитом територијом.
Градови им пружају релативно добре услове за опстанак. Паркови, зелене површине и запуштени простори могу им послужити као склониште, док су доступни извори хране, укључујући остатке хране и отпад, додатни разлог због којег се задржавају у близини људи.
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Лисице су углавном активне ноћу, у сумрак и рано ујутро, због чега их грађани најчешће примијете управо у тим периодима.
Иако сусрет с лисицом може бити занимљив призор, стручњаци савјетују да се дивљим животињама не прилази, да се не покушавају хранити и да се не узнемиравају. Посебно је важно да дјеца не покушавају да им приђу или их додирују.
Синоћњи призор из Борика још једном показује да дивље животиње нису ријетки посјетиоци градских зелених површина, а грађани ће, чини се, у овом дијелу Бањалуке морати рачунати и на овакве ноћне госте.
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