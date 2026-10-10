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"Кад Игор побиједи Драшка, печем јагње у центру": Српчанин упутио захтјев Граду Бањалука

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10.10.2026 13:58

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"Кад Игор побиједи Драшка, печем јагње у центру": Српчанин упутио захтјев Граду Бањалука
Фото: АТВ

Бојан Којић из Српца упитао је Град Бањалука да му одреде локацију како би реализовао обећање које је дао уколико организациони секретар СНСД-а Игор Додик буде имао више гласова од лидера ПСС-а Драшко Станивуковића у Изборној јединици три за Народну скупштину Републике Српске.

Он је Градској управи упутио захтјев за одређивање локације за печење јагњета у строгом центру града Бања Лука

"Ја, Бојан Којић из Српца, обраћам Вам се са захтјевом да ми одредите одговарајућу локацију на подручју строгог центра града Бања Лука на којој бих могао реализовати јавно обећање које сам дао 6. јула 2026. године пред цијелим свјетским аудиторијумом", навео је Којић.

Он је истакао да је том приликом јавно обећао да ће, уколико се испуне одређена предвиђања резултата парламентарних избора у Републици Српској, испећи јагње у строгом центру Бање Луке.

"Будући да сам човјек од ријечи, који држи до личног интегритета и датих обећања, сматрам својом дужношћу да исто испуним, те да својим примјером покажем да јавна ријеч и даље има тежину и значај. С тим у вези, молим Вас да ми, у складу са важећим прописима и могућностима које Градска управа има на располагању, предложите и одобрите одговарајућу локацију на којој бих могао организовати наведени догађај", истакао је Којић.

Додао је да користим ову прилику да Градску управу, као и све заинтересоване представнике Градске управе, срдачно позове да се придруже и буду драги гости на овом несвакидашњем и, како вјерује, величанственом скупу, посвећеном досљедности, части и одржавању дате ријечи.

"Имајући у виду значај благовремене организације овог догађаја, молим Вас да ми одговор на овај захтјев доставите у року од три дана од дана његовог пријема Унапријед захваљујем на разумијевању и очекујем Ваш позитиван одговор", навео је Којић у захтјеву Градској управи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бојан Којић

Бања Лука

Градска управа Бањалука

Игор Додик

Драшко Станивуковић

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