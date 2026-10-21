Карта иде на 3,10 КМ! Превозници траже поскупљење, чека се одговор Града

Аутор:Марија Милановић
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Превозници у Бањалуци затражили су повећање цијена карата за градски и приградски превоз, а разлози су раст цијена горива и све тежи услове пословања.
„Почетком године дошло је до догађаја на свјетском нивоу, а што је резултирало значајним поскупљењем цијена горива, који највише утиче на формирање цијена у градском и приградском превозу и уопштено у превозу, тако да смо ми били присиљени да упутимо један захтјев који је отишао у Градску управу и то је тада ријешено на начин да је Град одобрио одређену помоћ у виду неког износа за превазилажење проблема због поскупљења горива и та помоћ је реализована у мају мјесецу“, рекао нам је Дејан Мијић директор „Аутопревоза“.
Према његовим ријечима у овом тренутку поменути износ није довољан како би се покрили тренутни трошкови.
Према предложеном цјеновнику, појединачна карта купљена у аутобусу коштала би 3,10 КМ, умјесто досадашњих 2,40 КМ, док би сет од пет карата купљених на киоску превозника износио 13 КМ. Јединствена дневна карта коштала би 9,50 КМ.
Мјесечна карта на групи линија за раднике износила би 76 КМ, за студенте и ђаке 52 КМ, а за пензионере 24 КМ. За дјецу погинулих бораца која похађају средњу школу или факултет, супруге погинулих бораца које нису пензионери и инвалиде прве и друге категорије предложена је цијена од 23 КМ.
Јединствена мјесечна карта за раднике коштала би 104 КМ, за студенте и ђаке 68 КМ, а за пензионере 37 КМ.
Мијић је навео да захтјев за повећање цијена подносе Аутопревоз, БочацТурс и Павловић Турс, као носиоци групе, у своје име и у име коопераната. Предложени цјеновник исти је за све превознике који обављају градски и приградски превоз у Бањалуци.
„С обзиром да је дошло до новог повећања цијене горива, ми смо били присиљени да поднесемо нови захтјев, а што је дефинисано и самим уговором. Дакле, уговором се дефинише када се врши корекција цијена. Овдје су се већ одавно испунили услови да дође до поскупљења цијена и ми смо у складу са тим уговором поднијели тај захтјев. Сва три носиоца уговора, односно све три фирме које врше превоз заједно са својим кооперантима у граду и при граду, а ради се о Аутопревозу, Бочас Турсу и Павловић Турсу“, наводи Мијић.
Тренутни цјеновник усвојен је 2022. године, а док су све друге комуналне услуге поскупљивале, цијене превоза остајале су исте, а сада у складу са уговором затражене су измјене.
Услови за подношење захтјева огледају се у пресјеку горива на три бензинске пумпе, а које су дефинисане уговором, а што се ради 15. у мјесецу, након чега се подноси захтјев како би се извршила корекција до почетка наредног мјесеца јер 25. у мјесецу почиње продаја карата за наредни мјесец.
„У суштини, ово је крајњи моменат да се нешто учини. Од неких превозника имамо и најаву да они једноставно не могу да раде оволико дуго у минусу и да ће једноставно бити присиљени да одустану од даљег превоза да ли истеком године или почетком године. Ово се сада само надовезало на оне старе проблеме. Имамо мањак возача, односно тешко се долази до возача. Плате наше су мале да бисмо задржали људе због чега већином одлазе у иностранство, а плате не можемо дићи са оваквим приходом“, наводи Мијић.
Поред плата ту је повећање потрошње хабање возила због саобраћаја у граду Бањалука, гдје се због све чешћих гужви возила додатно оптерећују и хабају те више троше горива, како Мијић наводи.
„Дошло је до повећања свих цијена, почевши од топлог оброка до резервног дијела за аутобус. Све је поскупило и ми једноставно морамо доћи до новца да бисмо то могли да исфинансирамо. Ми смо сада поднијели захтјев, како је и предвиђено уговором и тренутно очекујемо да ћемо добити поскупљење, међутим као што смо навели у том захтјеву, ми сматрамо да се може избјећи удар по џепу путника на начин да Град преузме ту разлику и исфинансира ту разлику за грађане. То би било у складу са оним опредјељењем и политикама, које је усвојила и Скупштина Града и које пропагира Градска управа, да се градски превоз у Бањалуци постепено доведе до бесплатног превоза“, наводи Мијић.
Превозницима није у циљу ни да врше наплату ни да оптерећују ни себе ни грађане, како Мијић наводи, те одавно предлажу да се пређе на један нови систем рада у градском и приградском превозу, а то је да се ангажовани превозник плаћа по пређеном километру те да Градска управа Бањалука у односу на захтјев грађана дефинише број полазака и њихову корекцију да би могла имати чисту рачуницу.
„Они би преузели наплату од нас, апсолутно, а нама би се плаћало по пређеном километру. То је модел који је врло присутан и у остатку Европе , а најближе томе је и град Београд, који је дао бесплатан превоз у граду, а они плаћају превозницима по пређеном километру“, рекао је Мијић.
Подсјећања ради, Скупштина града Бањалука усвојила је мјеру која предвиђа бесплатан јавни превоз за све грађане 28. маја 2025. године, када је усвојен буџет града за 2025. годину, уз амандмане скупштинске већине, међутим поменута одлука никад није ступила на снагу, а грађани би ускоро могли плаћати и веће цијене градског превоза.
„Сада је можда прилика да се уведе неки нови систем или да једноставно ево за почетак Град преузме разлику поскупљења па да цијена остане иста, а да се обезбиједи то и да у неком наредном периоду Град у потпуности преузме то“, наводи Мијић.
У овом тренутку, како наводи директор Аутопревоза, најбоља опција и за превознике и грађане јесте да Град преузме разлику у цијени, односно поскупљење, а превозници би могли наставити да раде.
На питање када би грађани могли очекивати веће цијене, уколико се уговор не испоштује, Мијић наводи да превозници немају за циљ било кога уцјењивати или вршити притисак како на Град и саме путнике већ ријешити проблем како би све стране на крају биле задовољне.
„Ми нисмо у ситуацији никога да уцјењујемо и испоштовали смо процедуру и уговор којим је дефинисана процедура измјене цијена. Ми смо урадили први корак, предложили нове цијене и објаснили због чега је то тако и доставили доказе. Град Бањалука мора да донесе одуку о промијени цијена. Цјеновник дефинише Град Бањалука, не превозници. Ми након тога када се усвоји тај цјеновник можемо да наступимо. Оно што би било реално јесте да то буде већ од овог мјесеца. Дакле, 25. у мјесецу почиње продаја карата за наредни мјесец“, рекао је Мијић.
Представници „Рале Турса“ такође су усаглашени са Мијићем те наводе да тренутни услови пословања су јако изазовни те су корекције неопходне као и реакција Града.
„Послујемо с минусима, не видимо на свјетском тржишту могућа појефтињења. Велепродајна цијена горива скоро је иста оној на бензинским пумпама, а ми не можемо увијек ићи на пумпе и точити гориво“, рекао нам је Драгомир Рајилић, „Рале Турс“.
Како Рајилић наводи, вријеме је изазовно за све не само превознике те је неопходно одредити приоритете како би пословање било могуће.
„Сходно тренутном стању цијене су одавно морале ићи горе, ако ћемо гледати на поскупљење горива и све промјене, још од фебруара мјесеца. Наш циљ није удар на грађане већ намјера да превоз опстане и да посао не стане“, говори Рајилић.
Надлежне у Граду Бањалука питали смо да ли планирају преузети поменуту разлику и обезбиједити средства како не би дошло до поскупљења, али одговор до објављивања овог текста нисмо добили.
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