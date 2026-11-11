Лазарево на мукама: Мјештани траже помоћ, Градска управа без одговора

Аутор:Марија Милановић
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Огромне локве, дотрајао асфалт, измјештено аутобуско стајалиште и девастиране саобраћајнице слика су свакодневнице у бањалучком насељу Лазарево.
Захтјеви, молбе и позиви, као и прикупљени потписи насловљени на адресу Градске управе Бањалука, нису дали одговор, а камоли рјешења.
„Овдје ненормалан човјек, на овом мјесту гдје је сада, не би ставио аутобуску станицу. Из којих сад разлога он врши терор на овом народу. Народ не може да живи“, рекао је за АТВ Спасоје Мајсторовић, мјештанин.
Мјештани Лазарева, Градској управи Бањалука упутили су списак комуналних и инфраструктурних проблема, како говори предсједник МЗ Лазарево 1, Игор Видовић.
„Имамо аутобуско стајалиште, које је помјерено напријед још 100 метара са претходне локације и сада имамо толико једну нелогичност да у једном овако великом насељу имате двије станице у распону од километар и двјеста. За становнике овог насеља стварно то је, ја могу да кажем, исмијавање Градске управе према овом народу и људима, који овдје живе“, рекао је Видовић за АТВ.
Према његовим ријечима, из канцеларија се не цртају аутобуска стајалишта, а да се прије тога не консултују надлежни са грађанима Бањалуке, односно мјештанима насеља о коме се ради у овом случају.
„Постоји савјет мјесне заједнице, постоје грађани, којима се обраћају. Нама се дневно обрати по петоро људи због овог поменутог“, јасан је Видовић.
Како он даље наводи, насеље се шири, а порастом броја становника шире се и потребе како комуналне тако и инфраструктурне, које надлежни у Градској управи морају испратити како би живот био могућ, а не отежан свакодневним проблемима.
„Данас су урађени локацијски услови и сада имамо обећање да ће бити и та грађевинска урађена у што скоријем периоду, али мени је криво да смо ми изгубили скоро четири године у овом проблему. Ни то стајалиште није нормално уређено, њему се не може нормално прићи, други објекти у његовој близини су заграђени. Имамо проблеме и са саобраћајним гужвама гдје нам треба по пола сата да дођемо до града“, наводи Видовић.
Екипа АТВ-а обратила се и Градској управи Бањалука, везано за горе поменуте захтјеве и проблеме мјештана Лазарева, али као ни они, ни ми нисмо имали среће са одговорима.
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