Аутор:АТВ редакција
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Скупштина града Бањалука наставила је данас сједницу расправом о приједлогу одлуке о усвајању плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода.
У плану се наводи да ће се измирење обавеза и покриће дефицита закључно са 2026. годином, у износу од 24.683.283 КМ, планирати из редовних буџетских средстава у наредне три године.
Одборник СНСД-а Драган Лукач је током расправе упитао колико је град у овом тренутку дужан и на који начин су досадашњи дугови ријешени, наводећи да су пред одборницима фризирани извјештаји.
Он је градоначелника Драшка Станивуковића упоредио са мађионичарем и додао да му "на триковима скида капу", додајући да ће се подаци једног дана сумирати и да ће ревизија утврдити стање.
"Што да пеглате нешто ребалансом кад је све добро. Човјек кад вас слуша рекао би да град нема дуговања, а ја знам неке власнике фирми којима дугујете", рекао је Лукач.
Он је истакао да многе компаније не желе ни да се пријаве за јавне набавке попут одржавања града током зиме.
"Исплате касне, а нико без пара неће да ради", закључио је Лукач.
Милан Аљетић из градског одјељења за финансије рекао је да се највећи дио дуговања односи на добављаче, односно зимску службу, субвенције за јавни превоз, одвоз смећа.
Аљетић је додао да укупан дуг није већи од износа који град има на рачуну, те да се сви дугови које град има могу покрити и да је град ликвидан.
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић је у обраћању одборницима рекао да град на рачуну има 37 милиона КМ.
"Све што треба да исплатимо иде до 20 милиона КМ", рекао је Станивуковић.
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У наставку засједања данас пред одборницима ће бити Нацрт буџета града за 2027. годину у износу од 321 милион КМ, те Нацрт ребаланса буџета за 2026. годину у износу од 352,91 милион КМ.
На дневном реду је и конкурс за оснивање права грађења на градском земљишту без накнаде ради рјешавања стамбеног питања породица са четворо и више дјеце, младих брачних парова до 35 година и самохраних родитеља.
Одборници ће, између осталог, разматрати и утврђивање стопе пореза на непокретности за наредну годину, те више приједлога одлука о закупу пословних просторија под посебним условима.
У првом дијелу сједнице 19. новембра расправљано је о комуналном реду, приједлогу измјена одлуке о комуналним таксама, више регулационих планова, приједлогу о утврђивању назива Улице храбрих срца.
(СРНА)
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