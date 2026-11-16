Не излазите напоље! Индекс загађења у Бањалуци достигао јесењи рекорд

Аутор:Лана Остојић
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Бањалука је данас под облаком загађења - достигло је јесењи рекорд, а мјерења показују алармантне вриједности. Индекс загађења попео се на 273 до 16 часова. Најбољи савјет би био – не излазите из затвореног.
Највећи проблем су ПМ 2.5 честице, које продиру дубоко у плућа и кардиоваскуларни систем. Није лако ни посланицима који засједају у Бањалуци – ни они нису остали поштеђени бањалучког ваздуха.
"Моја супруга се налази у другом стању, некидан сам прочитао да је за труднице да се не препоручује да излазе вани, тј да напуштају куже – према томе заиста сматрам да је велики број људи угрожен", рекао је шеф Клуба посланика СП-а у Народној скупштини Републике Српске Давор Стрика.
"Ја се надам да ћемо и тај велики проблем у Бањалуци изнијети – и да покушамо да заједничким дјеловањем ријешимо што је прије могуће", казао је шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Игор Додик.
"Морамо, заиста је крајње вријеме да сви заједно кренемо у рјешавање тог проблема, јер очигледно, ако се овако настави – биће сваке године све горе", истакао је посланик ПСС-а у Народној скупштини Републике Српске Драган Милановић.
Они који долазе из других крајева Српске барем знају да их након сједнице чека повратак у нешто здравију атмосферу.
"Морам признати да је код нас горе на Палама, на планини, мало другачије", рекао је посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Дамјан Шкипина.
"Апсолутно да ћу узети и ја ријеч дискусије у свему томе, али оно што ја могу рећи јесте да долазим из Требиња, да је ваздух у Требињу изузетно здрав, да то обично буде 30-40 јединица у смислу мјерења, тако да, ето – дођите у Требиње", истакао је посланик Листе за праву и ред у Народној скупштини Републике Српске Лазар Радан.
Бањалучанима би наредних дана барем вјетар могао мало да помогне. Чека нас промјенљиво вријеме, повремено јак вјетар и пролазна киша. Ипак, то не значи да опасност пролази. Очекује нас и температурна инверзија која онемогућава струјање ваздуха.
"Самим тим се све, сав ваздух и све загађујуће честице се задржавају у том ниском приземном слоју. Ту ситуацију смо имали пре неки дан кад је у Бањалуци током целог дана било облачно тмурно и магловито а у појединим пределима рецимо на Мањачи је било ветровито и знатно топлије", рекла је метеоролог Милица Ђорђевић.
Проблема је свјестан и градоначелник. Поручује да су потребни заједнички напори локалних и републичких власти, али и самих грађана. Рјешење, међутим, неће стићи убрзо, јер, каже – недостаје му магични штапић.
"Можемо направити 100 штабова, 100 ванредних сједница, можемо уложити 100 милиона – али, нажалост, то је процес који траје", рекао је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Док институције траже рјешење, Бањалучанима остаје да гледају у мјерне станице и чекају вјетар. За сада, најпоузданији начин да се побјегне од загађења и даље је остати у кући или отићи из Бањалуке.
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