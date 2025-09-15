Не може се издржати: Ново поскупљење наљутило родитеље у Бањалуци

Извор:
Управо сам обавијештена да приватни вртић поскупљује од наредног мјесеца, пожалила се једна од мајки из Бањалуке.
“У питању је вртић Мали принц. Ова поскупљења се више не могу издржати. Па цијене су пола нечије плате”, наводи огорчена мајка.
Са друге стране, власница вртића “Мали принц” истиче да и са поскупљењем и даље слове за најповољније у Бањалуци.
“Поскупљење још увијек разматрамо. Тренутна цијена је 440 КМ, а уколико би поскупили то би било за неких 30 конвертибилних марака”, истиче Јовићева.
Јовићева напомиње да је у једном од простора у којем је смјештен вртић дошло до поскупљења закупа, али и да је потребно повећати плате васпитачима, као и да на цијену вртића утичу и трошкови нове фискализација.
“То је и разлог зашто разматрамо поскупљење. Још ништа није званично”, увјерава власница вртића “Мали принц”.
Међутим, како кажу незадовољни родитељи, из вртића су добили различито обавјештење зависно од локације, односно да ли је у питању онај у Новој вароши или на Лаушу.
“Ево једно од њих. Па сами процијените”, закључује огорчена мајка за "БЛ портал".
Исти портал пише да је овог мјесеца поскупио и вртић Данило који сада кошта 540 конвертибилних марака, а родитељи су добили обавјештење да ће се већина новца преусмјерити на повећање плата радника.
