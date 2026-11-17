Аутор:АТВ редакција
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Манифестација „Бањалучка зима“ свечано ће бити отворена 1. децембра, а посјетиоце и ове године очекују бројни празнични садржаји, концерти и забавни програми за све генерације.
Манифестација „Бањалучка зима“ свечано ће бити отворена 1. децембра, а посјетиоце и ове године очекују бројни празнични садржаји, концерти и забавни програми за све генерације.
Централно мјесто окупљања биће зимски маркет „Зимзобал“ у Парку „Петар Кочић“, који ће ове године посљедњи пут бити организован на тој локацији.
Како је најавила пројект менаџер Града Бањалука Милада Шукало, од наредне године „Зимзобал“ ће бити премјештен на тврђаву Кастел, гдје је планирано проширење манифестације.
„Ово ће уједно бити и посљедњи 'Зимзобал' у Парку, јер је наша одлука да наредне године, управо на иницијативу грађана, зимски маркет буде у нешто већем обиму и да се одржава на тврђави Кастел“, рекла је Шукало.
Овогодишњи „Зимзобал“ донијеће богатију гастрономску понуду, већи број празничних кућица, као и разноврстан музички програм.
Шукало је истакла да Град сваке године настоји да унаприједи понуду, али и да кроз ову манифестацију пружи подршку домаћим привредницима и угоститељима.
„Сваке године повећавамо број излагача и мијењамо садржај. Биће мало другачија понуда на штандовима, а жеља нам је и да наше мале привреднике промовишемо тако што ћемо за њих обезбиједити додатне штандове“, навела је Шукало.
Свечано отварање 1. децембра пратиће пуштање празничних лампиона, дружење са Дједа Мразовима и бројна изненађења за најмлађе.
Посебан дио програма биће организован поводом дочека Нове године на отвореном, када ће Бањалучане и туристе забављати Неда Украден.
Традиционално ће бити организован и дочек Дјечије нове године, уз посебно осмишљене програме и забаву за најмлађе суграђане.
Празнични програм обухватиће и „Зиму у Дому омладине“, као и обиљежавање Православне нове године.
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