Аутор:Марија Милановић
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Загађеност ваздуха поново је једна од главних тема у Бањалуци, гдје са доласком хладнијих дана и почетком сезоне гријања расте забринутост због квалитета ваздуха који грађани свакодневно удишу.
Док се магла и дим задржавају изнад града, поставља се питање колико је ваздух заиста загађен и какве посљедице то може имати по здравље становништва.
Колико је заправо опасно свакодневно излагање нездравом ваздуху, које категорије становништва су најугроженије и како се заштитити за АТВ је појаснила др Верица Јаћимовић Момић, љекар у Служби за хигијену у ЈЗУ Институту за јавно здравство Републике Српске.
Загађен ваздух утиче на респираторна и кардиоваскуларна обољења јер доводи до иритације очију, носа, грла, изазива кашаљ, стезања у грудима и отежано дисање и погоршава стања као што су астма, упала плућа, бронхитис, срчана обољења. Осим тога аерозагађење је повезано и са низом других обољења као што је повећана учесталост и смртност од дијабетеса типа 2, лоши исходи порођаја и неуролошке промјене. Према IARC (International Agency for Research on Cancer) загађење ваздуха је класификовано као канцероген групе 1 – доказани канцероген, наводе из Института за јавно здравство Републике Српске.
Повећану осјетљивост на штетне ефекте аерозагађења имају: дјеца, труднице, особе старије животне доби, особе са ослабљеним имунитетом, особе са хроничним обољењима (дијабетес, кардиоваскуларне болести, хроничне опструктивне болести плућа, малигне болести). Аерозагађење током зимских мјесеци повећава број пацијената са респираторним тегобама.
У циљу превенције и смањења могућих негативних утицаја на здравље становништва, ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске препоручује сљедеће мјере:
- Нарочито осјетљиве категорије становништва треба да избјегавају дуготрајне и интензивне физичке активности на отвореном, посебно уз саобраћајнице и у насељима са највећим аерозагађењем.
- Хронични болесници редовно да узимају терапију и траже савјет љекара у случају погоршања или продуженог трајања симптома респираторног и кардиоваскуларног система.
- Избјегавати непотребне додатне изложености загађујућим честицама из других извора, попут пушења, кориштења хемикалија, љепила, боја, лакова и сл.
- Користити средства јавног превоза како би се смањио број возила и њихов утицај на аерозагађење.
- Смањити гријање на чврста горива, ако је могуће користити гријање из обновљивих извора енергије (топлотне пумпе и соларни панели).
Које временске прилике највише погодују повећању концентрација загађујућих материја за АТВ појаснили су из Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Највећем повећању концентрације загађујућих материја у ваздуху погодују следеће временске прилике:
Температурна инверзија јер спречава вертикално кретање ваздуха и задржава загађујуће материје близу тла.
Одсуство вјетра онемогућава разношење загађеног ваздуха
Стабилно вријеме јер спријeчава мијешање ваздушних слојева
Висок атмосферски притисак – често доноси ведро вријеме, слаб вјетар и слабо струјање ваздуха.
Магла и велика влажност ваздуха – могу допринијети задржавању загађујућих материја.
Како температурна инверзија утиче на задржавање загађујућих материја изнад града?
Температурна инверзија значајно доприноси задржавању загађујућих материја у ваздуху јер спречава њихово природно вертикално кретање у атмосфери. У нормалним условима, температура ваздуха опада са порастом надморске висине. Топлији ваздух при тлу се подиже, а хладнији се спушта, што омогућава мијешање ваздуха и расипање загађујућих материја. Температурна инверзија дјелује у виду невидљивог поклопца изнад града, спречава ширење загађења у више слојеве атмосфере и доводи до нагомилавања штетних материја при тлу. Због тога су смог и загађење посебно изражени током зиме, када су инверзије честе.
Колико често се ова појава јавља у Бањалуци током зиме?
Што се честине појаве тиче, она зависи знатно од године до године. Просјечан број дана са маглом за Бањалуку на годишњем нивоу износи 59 дана. То се односи и на дане када магла траје пар сати током јутра али и на ситуације када имамо маглу током цијелог дана. Прошле године је било 90 дана са маглом.
Може ли се на основу временске прогнозе унапријед предвидјети период изразито загађеног ваздуха?
У зависности од временске прогнозе може се унапријед очекивати период са повишеним концентрацијама PM10 честица. Неповољније временске прогнозе (температурна инверзија, одсуство вјетра, висок атмосферски притисак, магла и повећана влажност ваздуха, дужи период без падавина) указују да се може очекивати повећано загађење ваздуха. Праћењем временске прогнозе и података о квалитету ваздуха могуће је претпоставити да ће доћи до периода повећаног загађења ваздуха.
Да ли су видљиве одређене промјене када је у питању квалитет ваздуха у Бањалуци, у односу на прошлу годину? О којим промјенама се ради, уколико их има?
У посљедњих неколико година нису видљиве промјене кад је у питању квалитет ваздуха, углавном су прекорачене 24h граничне и толерантне дневне вриједности PM10 , такође су забиљежена прекорачења азот-диоксида NO2 на годишњем нивоу као и граничне и толерантне вриједности PM2.5 на годишњем нивоу, остале загађујуће материје не прекорачују ни граничне ни толерантне вриједности у Граду Бања Лука на мјерном мјесту Лaзарево.
У току зимског периода у 2025. години забиљежена су честа прекорачења 24h граничних вриједности PM10 (80 дана у току године). У 2026. години, на прагу је зимска сезона, мјерене вриједности PM10 су сличне, као и претходних година за ово доба године.
Питања о аерозагађењу као и томе које конкретне мјере Град тренутно спроводи како би се смањило загађење ваздуха упутили смо и надлежном одјељењу у Градској управи Бањалука, а одговоре до објављивања овог текста нисмо добили.
Док подаци показују да проблем загађености ваздуха у Бањалуци остаје присутан и током ове године, из Института за јавно здравство упозоравају на здравствене ризике дуготрајног излагања загађеном ваздуху, док изостају конкретни одговори Градске управе о мјерама које се предузимају како би се квалитет ваздуха побољшао.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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