Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић доставио је нацрт буџета града за наредну годину као допуну дневног реда за сутрашњу сједницу локалног парламента, рекао је Срни предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.
Он је додао да је Нацрт буџета за наредну годину планиран у износу од 321 милион КМ.
"Ја сам у обавези да сутра то предложим одборницима, а од њих зависи да ли ће Нацрт бити саставни дио дневног реда. Криво ми је што је градоначелник то урадио на такав начин и дословно нам украо кључних седам до осам дана у којима су одборници могли да се више информишу о самом нацрту буџета како би могли донијети исправну одлуку", рекао је Нинковић.
Наводећи да се до сада није десило да буџет града не буде усвојен на вријеме, Нинковић је изразио увјерење да ће постојати сагласност да се сутра усвоји нацрт и да се пусти у јавну расправу, како је предвиђено и да се сачека сам приједлог буџета и улагање амандмана.
"Одмах на почетку сједнице, прије усвајања дневног реда, осим нацрта буџета и консолидованог извјештаја о извршењу буџета за пола године текуће године, имамо још седам тачака по којима ће се одборници изјаснити као допуни дневног реда", рекао је Нинковић.
Скупштина града Бањалуке разматраће нацрт ребаланса буџета за ову годину у износу од 352,91 милион КМ, што је 69 милиона КМ или за 24,3 одсто више од првобитног буџета.
Пред одборницима ће се наћи и приједлог одлуке о расподјели неутрошених намјенских средстава, резервисаних средстава, неутрошеног суфицита из 2025. године и из претходних периода, као и приједлог одлуке о утврђивању стопе пореза за непокретности на подручју града за наредну годину.
Биће разматран и консолидовани извјештај о извршењу буџета града за 2025. годину и годишњи извјештај о раду градоначелника и Градске управе за исту годину.
На сутра најављеној редовној сједници наћи ће се и приједлог одлуке о комуналном реду и приједлог одлуке о измјенама и допунама одлуке о комуналним таксама, регулациони планови, замјена земљишта, али и приједлог одлуке о измјенама одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју града Бањалуке.
Сједница је заказана за 9.00 часова, преноси Срна.
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