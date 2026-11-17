Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић критиковао је најављено повећање такси за кладионице са 5.000 на 25.000 КМ, које је најавио градоначелник Драшко Станивуковић, оцијенивши да та мјера неће нужно довести до смањења њиховог броја у граду. Нинковић је упитао зашто се, ако је циљ заштита дјеце од коцкања, не предузимају конкретнији кораци како би се спријечило отварање кладионица у новоизграђеним стамбеним објектима.

„У посљедње вријеме све чешће слушамо најаве градоначелника (Драшка Станивуковића), како ће смањити број кладионица у Бањалуци. А како он то планира? Искључиво повећањем таксе за рекламе са 5.000 на 25.000 КМ. Звучи као да постоји неки план, али хајде да поставимо два логична питања. Прво – Да ли ће стварно за додатних 20.000 марака годишње кладионица напустити профитабилну локацију? Или ће наставити да ради као и до сада само уз већи трошак? Ако је циљ да их удаљите из насељених мјеста, зашто онда градоначелниче годишња такса није 500.000 КМ умјесто 25.000 КМ?“ питао је предсједник Скупштине града Бањалука, Љубо Нинковић.

Поменута мјера, а која се односи на знатно повећање годишње таксе би кладионице засигурно удаљила, вјерује Нинковић. Те као друго питање, Нинковић наводи, ако је циљ заштита дјеце од коцке, он пита, зашто се кладионице и даље отварају у скоро свим новим зградама широм Бањалуке.

„Градоначелник, током ваша два мандата изграђен је велики број зграда. Имали сте прилику да кроз издавање употребних дозвола утичете на намјену тих простора. Прилику додуше имате и сада, зграде се и даље граде. А, ви можете издавајући употребну дозволу забранити кладионице у тим зградама. Повећање таксе није исто што и смањење броја кладионица. Зато се поставља питање: Желите ли да ријешите проблем или само желите да га скупље наплатите?“ питао је Нинковић првог човјека Града.