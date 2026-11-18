Аутор:АТВ редакција
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Скупштине Града Бањалука није било три мјесеца, али то ће се коначно промијенити. Нова редовна сједница заказана је за четвртак, 19. новембар, са почетком у 9.00 часова.
Ипак, иако се пред одборницима налази обиман дневни ред, на њему се неће наћи двије кључне теме које тренутно највише оптерећују Бањалучане, проблем градског гријања и квалитет ваздуха.
Предсједник Скупштине Града Љубо Нинковић истакао је за АТВ да се градски парламент суочава и са озбиљним организационим проблемима.
"Чињеница је да имамо пет одборника који су прихватили мандате у Народној скупштини или у Представничком дому Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Не бисмо требали да радимо са њима, али постоји могућност да се неко од њих, попут колеге Милановића који је тек јуче потписао оставку, формално појави и учествује у раду. Више рачунам на њихову колегијалност и моралну обавезу него на ЦИК, од којег већ два дана узалуд покушавам да добијем званично и овјерено рјешење да ти људи више нису одборници или да су именовани замјенски мандати. То је озбиљан проблем јер када од 31 одборника немате петоро, то се и те како осјети", поручио је Нинковић за АТВ.
Он је додао да од стране предлагача и Градске управе нема озбиљних материјала, али да је дневни ред у међувремену додатно оптерећен.
"Поред 35 основних тачака, стигло је још девет за допуну, међу којима су регулациони планови, нацрт буџета, замјене земљишта и докупљивање парцела. Врло је интересантно како градоначелник једно говори у Бијељини, а сасвим друго ради када се врати у Бањалуку, али морамо се борити", рекао је Нинковић.
Говорећи о акутном проблему са„Еко топланама и најавама поскупљења, предсједник градског парламента је нагласио да повећање цијена за грађане мора бити посљедња, изнуђена мјера.
"Поскупљење је задња опција. Прије тога морамо добити детаљне информације о расходима „Еко топлана“, који су невјероватно велики. Грађани морају знати да је то приватна фирма са 51 одсто власништва, док Град има 49 одсто. Бизнис планом су биле предвиђене и дивиденде за Град, а ми данас немамо информације ни колико су платили ни шта су радили. Имамо информације о огромним трошковима за адвокатске и консултантске услуге, као и за менаџерске плате. Не можемо преко леђа грађана покривати њихово расипање. Нека смање своје плате и нека врате кадрове које су довели из других градова", категоричан је Нинковић.
На питање АТВ-а о алармантном загађењу ваздуха у граду, Нинковић је подсјетио да су одборници прије годину дана подржали мјере које је предложио градоначелник.
"Тада су нам те мјере представљене као револуционарне, а данас видимо да ваздух није само загађен, него и нездрав. Мјере нису дале резултат. Тражимо од градоначелника да изађе са званичним мјерењима релевантних институција и да поднесе извјештај шта је од усвојеног уопште примијењено. Знам сигурно да неке мјере, попут контроле ложишта у великим привредним субјектима, уопште нису спроведене. Најавио сам три ванредне сједнице о ваздуху, гријању и јавном превозу и чим добијемо материјале од Градске управе, оне ће бити одржане", истакао је Нинковић за АТВ.
Подсјећамо, бањалучки одборници су посљедњу редовну сједницу одржали почетком јула, а ванредну почетком августа. На сутрашњем засједању разматраће се:
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