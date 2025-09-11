Нова киша, стари проблеми у Бањалуци: Потопљена улица, подруми под водом

Аутор:Стеван Лулић
11.09.2025
15:31
Коментари:0
Нова киша која је захватила Бањалуку у послијеподневним сатима поново је направила проблеме широм града.
Стари проблеми дошли су до изражаја посебно у улици Царице Милице.
Како су се за АТВ пожалили мјештани, сваке падавине дословно им потопе улицу.
Кажу, узрок за то су неочишћени одводи, упркос бројним апелима надлежнима у претходном периоду да је овај проблем неопходно ријешити.
"Возила отежано пролазе, а подруми зграда поред улице под водом", каже за АТВ један огорчени Бањалучанин.
