Нова киша, стари проблеми у Бањалуци: Потопљена улица, подруми под водом

Стеван Лулић

11.09.2025

15:31

0
Киша направила велике проблеме у Бањалуци - потопљена улица Царице Милице
Фото: АТВ

Нова киша која је захватила Бањалуку у послијеподневним сатима поново је направила проблеме широм града.

Стари проблеми дошли су до изражаја посебно у улици Царице Милице.

Како су се за АТВ пожалили мјештани, сваке падавине дословно им потопе улицу.

Кажу, узрок за то су неочишћени одводи, упркос бројним апелима надлежнима у претходном периоду да је овај проблем неопходно ријешити.

"Возила отежано пролазе, а подруми зграда поред улице под водом", каже за АТВ један огорчени Бањалучанин.

poplava

Kiša

Бањалука

невријеме

