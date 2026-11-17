Аутор:АТВ редакција
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Еко топлане Бања Лука упутиле су 16. новембра 2026. године званичан захтјев Скупштини Града и градоначелнику Бањалуке за одржавање хитног радног састанка у року од 48 часова и уврштавање питања финансијске стабилизације система даљинског гријања на дневни ред сједнице Скупштине Града, заказане за 19. новембар 2026. године.
"Овим захтјевом Еко топлане поново указују на неопходност хитног институционалног дјеловања, имајући у виду да надлежни градски органи, упркос раније достављеним захтјевима и ургенцијама, још нису донијели одлуке којима би се обезбиједили услови за дугорочну финансијску стабилност система даљинског гријања. За стабилно функционисање система неопходно је обезбиједити недостајући годишњи приход од 12 милиона КМ, кроз корекцију цијене испоручене топлотне енергије, додјелу текућег гранта из буџета Града или одговарајућу комбинацију ових мјера", истиче се у саопштењу Еко топлана Бањалука.
Еко топлане захтијевају да Скупштина Града на предстојећој сједници размотри и донесе одлуке по захтјеву за давање сагласности на повећање цијене топлотне енергије, као и захтјеву за додјелу текућег гранта ради обезбјеђивања сигурности испоруке и стабилности система.
"Оба захтјева надлежним градским органима достављена су још 9. априла 2026. године. Затражен је и хитан радни састанак са представницима Града, како би се усагласила конкретна и правно спроводива рјешења, те омогућило доношење одговарајућих одлука у оквиру буџетских надлежности Града. У званичном захтјеву Еко топлане јасно су указале и на посљедице даљег одлагања одлуке", додаје се у саопштењу.
Наглашавају да даље одлагање одлука није прихватљиво у околностима када је гријна сезона у току, а стабилност система зависи од правовременог обезбјеђивања потребних финансијских средстава.
"У складу с наведеним, уколико у остављеном року не буде одржан радни састанак, односно ако питање финансирања Еко топлана не буде уврштено у разматрање на предстојећој сједници Скупштине Града, Управни одбор Еко топлана биће приморан да спроведе Одлуку о увођењу рестриктивног режима производње и испоруке топлотне енергије. Такав режим подразумијева свођење производње и испоруке топлотне енергије на ниво потребан за обезбјеђивање минималне прописане температуре гријаних простора од 20 степени Целзијуса, уз дозвољено одступање од једног степена, у складу са градском Одлуком о општим условима за производњу и испоруку топлотне енергије. Ријеч је о мјери усмјереној на очување функционалности система у условима смањене ликвидности и ограничених финансијских ресурса, а не о обустави испоруке топлотне енергије", истиче се у саопштењу.
Еко топлане наглашавају да је одговорност за очување система даљинског гријања заједничка и да захтијева правовремено дјеловање свих надлежних институција.
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"Овај захтјев није питање пословне политике предузећа, већ питање очувања комуналне услуге од јавног значаја и јавне комуналне инфраструктуре од виталног значаја за Град", истакнуто је у захтјеву упућеном Скупштини Града и градоначелнику.
Еко топлане подсјећају да су надлежним градским институцијама током претходних година упућивани бројни захтјеви, ургенције и упозорења, којима је указивано на раст трошкова пословања, потребу усклађивања цијене гријања са економским околностима и неопходност обезбјеђивања финансијске подршке. Упркос томе, одлуке којима би се системски ријешио проблем недостајућих прихода нису донесене.
"Наставак пословања у условима израженог несразмјера између прихода и расхода непосредно угрожава финансијску стабилност предузећа и отежава обезбјеђивање свих ресурса неопходних за несметану производњу и испоруку топлотне енергије. Од надлежних градских институција очекује се хитно поступање по достављеном захтјеву, како би се спријечило даље погоршање финансијске ситуације и обезбиједили услови за поуздану испоруку топлотне енергије грађанима Бањалуке", наводи се у саопштењу.
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