Аутор:Стеван Лулић
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Невријеме које је захватило Бањалуку у послијеподневним сатима у четвртак, 19. новембра, већ је направило одређене проблеме, посебно у саобраћају.
У неколико насеља стабла су пала на саобраћајнице, због чега је знатно отежано кретање возила.
У насељу траписти једа грана пала је насред пута и довела до мањег прекида у саобраћају.
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Такође, како јављају грађани са мјеста догађаја, стабло је пало насред пута и у насељу Рамићи што такође узрокује застоје.
Нешто послије 17 сати у највећи град Републике Српске почела је да пада јача киша праћена снажнијим вјетром.
Према најавама метеоролога, невријеме ће трајати сатима.
Подсјећамо, раније у току дана издато је упозорење грађанима на јак до олујни вјетар који ће захватити дијелове Републике Српске, па тако и Бањалуку.
Осим вјетра, најављене су и падавине. У Херцеговини и на југозападу Босне биће обилне уз прогнозиране количине 15 до 40 литара по метру квадратном.
У брдско-планинским зонама сјеверно од Мостара и до 90 литара по квадрату. У остатку земље без већих количина падавина данас, локално киша.
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Из Хидрометеоролошког завода Републике Српске упозорили су грађане да се од средине дана, током поподнева и увече, у Херцеговини очекује јачање југозападног и јужног вјетра, уз ударе од 40 до 80, понегдје и до 100 километара на час.
"Касније поподне и увече, од 17 часова до поноћи, од сјеверозапада, преко сјевера ка истоку, брзо ће се премјештати јак до олујни вјетар, уз пљускове. Очекују се удари од 40 до 90 километара на час", навели су из Завода.
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