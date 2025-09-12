Logo
Ове улице остају без струје: Планирана искључења у суботу и понедјељак

АТВ

АТВ

12.09.2025

17:12

Због радова планирана су сљедећа искључења електричне енергије:

Субота, 13. септембар

▶️08.00 - 14.00 часова - дијелови Улице Дујке Комљеновића.

Понедјељак, 15. септембар

▶️09.00 - 11.00 часова - дијелови улица: Вида Њежића, Тузланска, Слободана Дубочанина и Косте Јарића;

▶️09.00 - 12.00 часова - дијелови улица: Браће Мажар и мајке Марије, Меше Селимовића и Змај Јовина;

▶️09.00 - 14.00 часова - дијелови улица: Краља Александра I Карађорђевића, Вељке Зељковића, Дујке Комљеновића и Душана и Владе Копање и дио насеља Карановац;

▶️10.00 - 11.00 часова - дијелови улица: Цара Душана бр. 17 и 23, Бранка Мајсторовића, Војводе Момчила, Краља Петра I Карађорђевића бр. 15 и 57А и Скендера Куленовића бр. 12;

▶️11.30 - 13.30 часова - дијелови Дуципоља и Војводе Уроша Дреновића.

електрична енергија

isključenja struje

Коментари (0)
