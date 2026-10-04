Ово бирачко мјесто у Бањалуци још није затворено, ради до 22 часа

Наиме, до кашњења је дошло због квара скенера, па су грађани тек од 11:30 могли да искористе своје бирачко право.

Како нам је речено из Градске изборне комисије, бирачко мјесто ће бити затворено у 22 часа.

Репортер АТВ-а јавља да грађани и даље долазе да гласају.