Ово бирачко мјесто у Бањалуци још није затворено, ради до 22 часа

Аутор:АТВ редакција
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Бирачко мјесто у Основној школи Милош Црњански у Бањалуци није затворено у 19 часова, а разлог тога јесте кашњење приликом отварања.
Наиме, до кашњења је дошло због квара скенера, па су грађани тек од 11:30 могли да искористе своје бирачко право.
Како нам је речено из Градске изборне комисије, бирачко мјесто ће бити затворено у 22 часа.
Репортер АТВ-а јавља да грађани и даље долазе да гласају.
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