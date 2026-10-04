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Ово бирачко мјесто у Бањалуци још није затворено, ради до 22 часа

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04.10.2026 19:21

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Скенери на изборима 2026.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Бирачко мјесто у Основној школи Милош Црњански у Бањалуци није затворено у 19 часова, а разлог тога јесте кашњење приликом отварања.

Наиме, до кашњења је дошло због квара скенера, па су грађани тек од 11:30 могли да искористе своје бирачко право.

Како нам је речено из Градске изборне комисије, бирачко мјесто ће бити затворено у 22 часа.

Репортер АТВ-а јавља да грађани и даље долазе да гласају.

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избори

Избори 2026

Бањалука

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