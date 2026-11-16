Аутор:АТВ редакција
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Индекс квалитета ваздуха вечерас у Бањалуци износи 263, те је оцијењен као врло нездрав. Грађанима се савјетује да не излазе вани без пријеке потребе.
Због тога је код лица са респираторним обољењима попут астме могуће знатно појачање симптома и интензитета болести, док труднице, дјеца и старији морају да избјегавају било какве активности напољу.
Тренутни индекс квалитета ваздуха према подацима станице “Зрак.екоакција” у Високом износи 193, Приједору 188, Лукавцу 186, Тузли 176, Какњу 173, Зеници 172, Травнику 169, Маглају 160 и Сарајеву 151 и оцијењен је као нездрав.
Ваздух је у Добоју и Јајцу оцијењен као нездрав за осјетљиве групе, умјерено загађен у Тешњу, Ливну, Мостару и Требињу, док Иван-седло и Бихаћ имају добар квалитет ваздуха.
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