Аутор:Марија Милановић
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На друштвеним мрежама појавио се снимак пацова, за којег се наводи да је снимљен у непосредној близини дјечијег вртића „Лана“ у бањалучком насељу Росуље, што је изазвало забринутост грађана.
Снимак на коме се види пацов је објављен на Фејсбук страници „Пријави проблем“, уз питање упућено надлежнима у Градској управи:
"Да ли је нормално да код дјечијег вртића „Лана“ шета пацов? Одговор на ово питање треба да нам дају градске службе".
У коментару испод поменутог видео снимка један од Бањалучана објавио је још један видео тврдећи да је још један пацов уочен у Алеји Светог Саве.
Сходно његовој објави, чињеница је да овај непожељни посјетилац у близини вртића није издвојен случај већ је још један виђен на другом дијелу града.
Појава пацова на двије различите локације у Бањалуци отвара питање да ли је ријеч о изолованим случајевима или разлогу за већу забринутост грађана, посебно због близине једне од локација дјечијем вртићу.
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