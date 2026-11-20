Аутор:АТВ редакција
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Служењем парастоса у бањалучком Храму Христа Спаситеља за страдале српске и црногорске војнике и цивиле у Првом свјетском рату, почело је обиљежавање 108 година од ослобођења Бањалуке у Великом рату, односно уласка српске војске у овај град 1918. године.
Парастосу присуствују министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, изасланик српског члана и предсједавајуће Предсједништва БиХ Маја Гачић, замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић, вршилац дужности директора Републичког центра за истраживања рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић.
Ту су и представници Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука, организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, Градске управе Бањалука, бањалучког Удружења потомака и поштовалаца српских бораца ослободилачких ратова од 1912. до 1918. године и бројни грађани.
Након парастоса предвиђен је свечани дефиле окупљених од Трга Крајине до Споменика бану Милосављевићу, гдје ће у 11.00 часова бити положени вијенци и цвијеће.
Обраћање званичника предвиђено је за 11.15 часова у порти Храма Христа Спаситеља, гдје ће бити одржан и умјетнички програм.
Организатори овог историјског догађаја од републичког значаја су Одбор за његовање традиције ослободилачких ратова Владе Републике Српске и Одбор за неговање традиције ослободилачких ратова Владе Србије.
Улазак српске војске у Бањалуку 1918. године представља велики историјски догађај који је означио слободу за српски народ са ових простора након вишевјековног ропства под Турцима, те од 1878. године под Аустроугарском.
Након херојске борбе и пробоја Солунског фронта 15. септембра 1918, српска војска је за 45 дана ослободила Београд, а у Бањалуку је ушла 21. новембра те године.
У Првом свјетском рату погинуло је око 1,3 милиона Срба - готово трећина становништва тадашње Србије.
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