Аутор:Милица Марјановић
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Још један дан нездравог ваздуха, још један састанак Градске управе иза затворених врата. О чему се разговарало, шта је закључено и, што је најважније, шта ће бити предузето – јавност не зна.
Из Градске управе поручују да су то редовни састанци, али да ништа револуционарно не треба ни очекивати. То нам је потврдио и градоначелник. Изгледа да смо питање о загађењу поставили толико пута да градоначелник више нема шта ново да каже.
"Мислим да сваки пут кад преносите моју изјаву она је иста, ви мени о том причате или постављате питање као да се ради о човјеку који ту лежи и нико му неће помоћи и сад ако га реанимирамо он ће остати жив ваздух није то ваздух није питање да се људи окупили и хоце 10 посто већу плату и ми дамо и они оду кући, ја вама извините ништа ново немам рећи нит кад би отишли на тај састанак не би чули ништа револуционарно и ново", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
А није револуционарно ни ново да Бањалучани већ пет дана заредом удишу изузетно нездрав ваздух. Бројке су се мијењале, али упозорење је остало исто. Док се надлежни састају и поручују да немају ништа ново да кажу, грађанима остаје да прате мјерења, затварају прозоре и надају се да ће се ваздух промијенити прије него што се промијени однос надлежних према овом проблему.
Једино што је у Бањалуци ових дана заиста редовно јесте загађен ваздух, док су рјешења, изгледа, још увијек на дневном реду – али иза затворених врата.
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