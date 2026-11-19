Аутор:Марија Милановић
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Након четири мјесеца чекања, сада слиједе четири засједања у бањалучком парламенту.
У току је редовна сједница Скупштине града Бањалука, а предсједник поменуте, Љубо Нинковић најавио је и три тематске сједнице почетком наредног мјесеца.
Теме ће бити о цијени превоза, стању у бањалучком Водоводу као и Еко Топлани.
"Очекујем вас из Градске управе да на вријеме доставите материјале о којима ћемо расправљати на сједницама. Обавеза Градске управе је да припреми материјале о ове три седмице", рекао је Нинковић.
Поменуте сједнице ће се према Нинковићевим најавама одржати 2. 3. и 4. децембра.
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