Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Литар дизела на бензинским пумпама у Бањалуци данас, кошта од 3,62 КМ, док је цијена бензина око 3,09 КМ.
Према најавама из Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Привредне коморе Републике Српске, тренд појефтињења горива требало би да буде настављен и наредних дана.
У овој Групацији кажу да су цијене дизела у протеклом периоду снижене за више од 30 фенинга по литру, док је бензин појефтинио за више од 40 фенинга.
Како поручују, и у наредним данима се може очекивати појефтињење горива.
Србија
Огласили се Бакић и Срдановић о хапшењу Драгана Ј. Вучићевића
У односу на почетак овог мјесеца, када се дизел на бањалучким пумпама продавао по цијени од 3,85 до 3,87 КМ, његова цијена сада је нижа за око 23 до 25 фенинга по литру. Бензин је у истом периоду појефтинио са тадашњих 3,15 до 3,22 КМ на око 3,09 КМ.
Кретања на свјетском тржишту нафте указују на могућност даљњег појефтињења, с обзиром на то да је цијена референтне нафте Брент близу најнижег нивоа од 28. аугуста, док је америчка сирова нафта ВТИ достигла приближно најнижи ниво од 7. аугуста.
Иначе, у Републици Српској је и даље на снази уредба Владе о ограниченим маржама, према којој је максимална малопродајна маржа ограничена на 25 фенинга по литру.
Такође, примјењује се и одлука Владе Републике Српске којом грађани и привредници имају право на поврат од десет фенинга по литру горива на пумпама које учествују у програму, а важење ове мјере продужено је до половине децембра, преноси Радио Сарајево.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Србија
3 ч1
Економија
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму