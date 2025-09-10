Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

10.09.2025
08:19
Коментари:2
Концерт једне од највећих регионалних музичких звијезда Јелене Карлеуше, који је првобитно био заказан за 13. септембар у Бањалуци, помјерен је због техничких разлога и биће одржан 4. априла 2026. године у Спортској дворани Борик.
Власници улазница за првобитни термин могу остварити поврат новца или сачувати карте које ће важити за нови датум. Продаја улазница је у току путем сајта www.ulaznica.org.
За све додатне информације и резервације доступан је број телефона 066 433 000.
Друштво
Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ
Организатори најављују да ће бањалучка публика имати прилику да доживи незаборавно музичко путовање и јединствени сценски спектакл Јелене Карлеуша.
Најновије
Најчитаније
08
09
08
01
07
59
07
56
07
52
Тренутно на програму