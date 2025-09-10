Logo
Large banner

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

10.09.2025

08:19

Коментари:

2
Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци
Фото: Youtube

Концерт једне од највећих регионалних музичких звијезда Јелене Карлеуше, који је првобитно био заказан за 13. септембар у Бањалуци, помјерен је због техничких разлога и биће одржан 4. априла 2026. године у Спортској дворани Борик.

Власници улазница за првобитни термин могу остварити поврат новца или сачувати карте које ће важити за нови датум. Продаја улазница је у току путем сајта www.ulaznica.org.

За све додатне информације и резервације доступан је број телефона 066 433 000.

oluja grmljavina nevrijeme-10092025

Друштво

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

Организатори најављују да ће бањалучка публика имати прилику да доживи незаборавно музичко путовање и јединствени сценски спектакл Јелене Карлеуша.

Подијели:

Тагови:

Јелена Карлеуша

Бањалука

otkazan koncert

Коментари (2)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

07

52

Британци и Израелци на "ратној нози"; Жесток сукоб Стармера и Херцога

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner