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Поплављен паркић, раскопане улице: Шта се дешава у центру Бањалуке?

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13.10.2026 15:14

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Пукла цијев у центру Бањалуке
Фото: ATV

Јутрос је у центру Бањалуке пукла транспортна водоводна цијев због чега је поплављен један дио Господске улице, a радници су још увијек на терену те покушавају санирати хаварију.

Као што се може видјети на фотографијама, шеталиште од раскрснице на потезу од Градске управе Бањалука и зграде М:тела па све дуж до Палате предсједника Републике Српске је непроходно и поплављено.

Пукла цијев у центру
Пукла цијев у центру
ATV

На терену се налази неколико радника бањалучког Водовода као и машине, које су заузеле већи дио шеталишта те су грађани приморани обилазити овај дио због воде и блата.

Бањалука центар -радови

Подсјећамо, док радници бањалучког Водовода раде на санацији насталог квара транспортне цијеви у Бањалуци се још увијек одвијају радови како инфраструктурни тако и они везани за Водовод у улицама Ивана Фрање Јукића те дуж једносмјерне саобраћајнице у центру града и дијела саобраћајнице код Парка Петар Кочић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бања Лука

Господска улица

радови на путу

водовод

Градска управа Бањалука

пукла цијев

Коментари (1)

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У Улици Ивана Фрање Јукића на свега неколико метара од Господске улице изводе се радови. Неки од радова су везани за инфраструктуру док су други везани за послове бањалучког Водовода, како сазнајемо.

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