Поплављен паркић, раскопане улице: Шта се дешава у центру Бањалуке?

Аутор:Марија Милановић
Коментари:1
Јутрос је у центру Бањалуке пукла транспортна водоводна цијев због чега је поплављен један дио Господске улице, a радници су још увијек на терену те покушавају санирати хаварију.
Као што се може видјети на фотографијама, шеталиште од раскрснице на потезу од Градске управе Бањалука и зграде М:тела па све дуж до Палате предсједника Републике Српске је непроходно и поплављено.
На терену се налази неколико радника бањалучког Водовода као и машине, које су заузеле већи дио шеталишта те су грађани приморани обилазити овај дио због воде и блата.
Подсјећамо, док радници бањалучког Водовода раде на санацији насталог квара транспортне цијеви у Бањалуци се још увијек одвијају радови како инфраструктурни тако и они везани за Водовод у улицама Ивана Фрање Јукића те дуж једносмјерне саобраћајнице у центру града и дијела саобраћајнице код Парка Петар Кочић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
03
17
58
17
56
17
38
17
36
Тренутно на програму