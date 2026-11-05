Потпуна пометња у Бањалуци: Возач залутао па се окретао усред кружног

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Готово три године након што је отворен кружни ток код Екватора у Бањалуци, поједини возачи и даље не успијевају да се снађу на овој раскрсници.
То показује и нови снимак забиљежен синоћ, на којем се види аутомобил који се креће у супротном смјеру, а потом полукружно окреће насред кружног тока.
Возач је, како се види на снимку који је објавио "БЛ портал", кренуо погрешним правцем, а када је, по свему судећи, схватио шта је урадио, одлучио је да ситуацију ријеши окретањем насред саобраћајнице.
Овакав маневар могао је угрозити друге учеснике у саобраћају, а посебно забрињава чињеница да ово није први сличан случај на истој локацији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
5 ч1
Бања Лука
1 д6
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму