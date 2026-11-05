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Потпуна пометња у Бањалуци: Возач залутао па се окретао усред кружног

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АТВ редакција
05.11.2026 16:12

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Бањалука: Ушао у погрешан смјер у кружном
Фото: Screenshot

Готово три године након што је отворен кружни ток код Екватора у Бањалуци, поједини возачи и даље не успијевају да се снађу на овој раскрсници.

То показује и нови снимак забиљежен синоћ, на којем се види аутомобил који се креће у супротном смјеру, а потом полукружно окреће насред кружног тока.

Возач је, како се види на снимку који је објавио "БЛ портал", кренуо погрешним правцем, а када је, по свему судећи, схватио шта је урадио, одлучио је да ситуацију ријеши окретањем насред саобраћајнице.

Овакав маневар могао је угрозити друге учеснике у саобраћају, а посебно забрињава чињеница да ово није први сличан случај на истој локацији.

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Тагови :

Кружни ток

Бањалука

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