Позната цијена циркуса који долази у Бањалуку

Док Бањалучани расправљају да ли је на парцели код Електротехничког факултета, а преко пута тврђаве Кастел у Бањалуци, право мјесто за циркус, многи већ питају за цијену улазница.
“Прошли пут када је био циркус, цијене су биле и веће. Ма, све то за дјецу је ужасно скупо. Нема никог на благајни, али су ставили цјеновник”, каже за "БЛ Портал" Невена док чврсто држи за руке два дјечака.
Цијене су већ познате.
На самој благајни пише: “Дјеца 15, одрасли 20 КМ”.
Подсјетимо, у Бањалуку стиже њемачки циркус Сафари који ће публику забављати од 11. до 28. септембра.
Ова забава уредно се рекламира на друштвеним мрежама, али што се цијена тиче, оне су истакнуте само на лицу мјеста.
