Logo
Large banner

Позната цијена циркуса који долази у Бањалуку

Извор:

АТВ

10.09.2025

19:59

Коментари:

0
Позната цијена циркуса који долази у Бањалуку
Фото: Screenshot / X

Док Бањалучани расправљају да ли је на парцели код Електротехничког факултета, а преко пута тврђаве Кастел у Бањалуци, право мјесто за циркус, многи већ питају за цијену улазница.

“Прошли пут када је био циркус, цијене су биле и веће. Ма, све то за дјецу је ужасно скупо. Нема никог на благајни, али су ставили цјеновник”, каже за "БЛ Портал" Невена док чврсто држи за руке два дјечака.

Познате цијене

Цијене су већ познате.

Крањска Гора

Регион

Рај испуњен миром на свега четири сата од нас

На самој благајни пише: “Дјеца 15, одрасли 20 КМ”.

Подсјетимо, у Бањалуку стиже њемачки циркус Сафари који ће публику забављати од 11. до 28. септембра.

Ова забава уредно се рекламира на друштвеним мрежама, али што се цијена тиче, оне су истакнуте само на лицу мјеста.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

cirkus

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бањалука остаје без још једне вољене зелене површине

Бања Лука

Бањалука остаје без још једне вољене зелене површине

12 ч

0
Кафић Путин у центру Бањалуке који је добио име по предсједнику Русије Владимиру Путину

Бања Лука

Путин из центра Бањалуке сели на Туњице

12 ч

0
Огласио се УКЦ о стању жене која је квадом слетјела у Врбас

Хроника

Огласио се УКЦ о стању жене која је квадом слетјела у Врбас

12 ч

0
Добио златну визу! Ево гдје је Ноле "ухваћен" са сином Стефаном

Тенис

Добио златну визу! Ево гдје је Ноле "ухваћен" са сином Стефаном

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

07

52

Британци и Израелци на "ратној нози"; Жесток сукоб Стармера и Херцога

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner