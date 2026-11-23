Аутор:АТВ редакција
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Зимски маркет "Зимзобал" биће и ове године отворен од 1. децембра у оквиру манифестације "Бањалучка зима".
"Зимзобал" ће бити постављен у Парку "Петар Кочић" у центру града, а осим празничне атмосфере посјетиоце очекују бројни концерти, разноврстан музички програм и богата гастрономска понуда, саопштено је из Градске управе Бањалука.
Зимски маркет бити отворен до 5. јануара 2027. године.
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