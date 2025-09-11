Прекинуто ванредно засједање Скупштине Града Бањалука

11.09.2025
12:48
Коментари:0
Након кратке расправе, поново је прекинута ванредна сједница Скупштине Града Бањалука о само једној тачки дневног реда, која се односи на тендер за реконструкцију и одржавање јавне расвјете у граду, вриједан 35 милиона марака.
За наставак сједнице, од градоначелника, Драшка Станивуковића, затражени су записиници о отварању понуда.
У уводној расправи, шеф Клуба одборника СНСД-а, Драган Лукач, за овај пројекат, који би припао загребачкој фирми “Кончар” рекао је да је један од најштетнијих, да није на корист града, те да неће добити сагласност скупштинске већине. Одборник ПДП-а, Смиљана Моравац Бабић, одговорила је да Лукач за такве тврдње нема аргументе.
