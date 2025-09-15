Преко трулих дасака до школе: Мјештани Новоселије страхују за безбједност своје дјеце

Извор:
Глас Српске
15.09.2025
10:53
Грађани који су приморани да свакодневно користе висећи мост у Новоселији, стар неколико деценија, упозоравају да им је живот угрожен због рупа у трулим даскама, којима је овај прелаз преко ријеке Врбас поплочан.
Мост је, како истичу, у толико лошем стању да се кроз пукотине види ријека. Мјештанин Бранислав Поповић рекао је за "Глас Српске" да страхује за безбједност своје породице, не кријући огорчење због недостатка додатних мјера заштите.
"Са дјететом сам прелазио преко моста који изгледа као да чека прву жртву. Не може се назвати мостом нешто што чини висећа конструкција стара неколико деценија и труле даске. На неколико мјеста су даске попуцале од старости и Врбас се види кроз њих. Најгоре што нигдје не постоји упозорење да је мост у лошем стању", изјавио је Бранислав Поповић.
Додао је да тим мостом сваки дан пролазе стотине грађана, међу којима су и ђаци основне школе, који често иду без пратње одраслих.
"Рјешење није компликовано, а ни скупо. Довољно је замијенити даске, што за градски буџет није велики трошак. Тим потезом могла би бити спријечена озбиљна несрећа у будућности. Школска година је почела, а дјеца су приморана да прелазе преко моста страхујући од пада", рекао је Поповић.
Други мјештанин подсјетио је да је прије три деценије као ученик и сам пао с тог моста, али је, срећом, прошао без озбиљнијих повреда.
"Први пут када су поправљали даске сјећам се да је био мај, било је јутро и веома клизаво. Прије неких 30 година, био сам тад осми разред основне школе, пао сам скроз са моста. Након тога су само једном мијењали даске. Сама та чињеница говори колико је мост опасан", казао је овај суграђанин.
Старија Бањалучанка Мара Кезић каже да памти боља времена у Новоселији те је навела да изглед моста не приличи садашњем времену.
"Сјећам се да сам се тог моста бојала као дијете само зато што се љуљао. Није било пукотина, било је то здраво и чврсто дрво. Мислим да ту није било несрећа, а у Шехеру знам да се десило да је дјевојчица пала у Врбас и да је тада стављена ограда. Стварно ми је чудно како након 60 година немамо бољи мост у Новоселији", присјећа се она.
Ово није једини дотрајали мост у Бањалуци. Подсјећамо, у јулу ове године на мосту у Српским топлицама Одјељење за саобраћај и путеве наложило је обуставу саобраћаја због оштећења.
"Обавјештавамо грађане да је висећи пјешачки мост у Српским топлицама у потпуности затворен. Молимо све учеснике у саобраћају на разумијевање и коришћење алтернативних праваца", саопштили су тад из Одјељења.
Из Градске управе у петак није било одговора на питања јесу ли упознати са ситуацијом и да ли планирају да поводом тога нешто предузму.
Једна од посјетилаца познате атракције у околини Бањалуке Александра Бајић рекла је за "Глас Српске" да је крајем јула била у Крупи на Врбасу и да је дрвени мост код слапова био у очајном стању.
"Само сам стајала и дрхтала од страха. Гледала сам оне поломљене даске и чекала тренутак када ће неко дијете или одрасла особа пропасти кроз њих. Посјетилаца је било као у причи и сви су били у опасности док су прелазили преко моста", присјећа се Бајићева.
