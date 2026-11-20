Аутор:АТВ редакција
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У данашње вријеме многи млади се суочавају са изузетно високим цијенама некретнина и траже начине како да се скуће.
Док цијене станова широм Републике Српске, али и цијеле БиХ, прелазе и 5.000 КМ по квадратном метру, с времена на вријеме у огласима се појави нека некретнина која и не дјелује тако скупо с обзиром на ситуацију на тржишту.
Један од тих огласа у петак је објављен на Фејсбуку, а у њему се нуди кућа у Бањалуци која по квадрату кошта нешто изнад хиљаду марака по квадратном метру.
Некретнина се налази у насељу Лауш и кошта 180 хиљада марака, а у основи је 9 са 9 и по метара.
Има два спрата, што значи да укупна квадратура износи нешто преко 170 метара.
У преводу, квадрат кошта 1.052 марке.
На објављеној фотографији је видљиво да су на кући потребни одређени радови, док се у пратећим сликама у коментарима види да је некретнина опшремљена.
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