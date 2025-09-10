Путин из центра Бањалуке сели на Туњице

Извор:
Овдје ће се отворити пивница, а “Путин” се сели на Туњице, кажу у познатом бањалучком локалу у центру града, који носи име по руском предсједнику.
“Овдје се реновира, ускоро ће Бањалука имати нову пивницу. Стари локал наставиће са радом на Туњицама, гдје шире пословање”, објашњавају у локалу и додају да ће “Путин” на новој локацији прорадити за 15-ак дана.
Кафић због селидбе и реновирања тренутно не ради, али башта је и даље уредно постављена, па пролазници без проблема сједну да мало одморе и склоне се од кише, пише "БЛ Портал".
