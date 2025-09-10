Logo
Large banner

Путин из центра Бањалуке сели на Туњице

Извор:

АТВ

10.09.2025

19:46

Коментари:

0
Кафић Путин у центру Бањалуке који је добио име по предсједнику Русије Владимиру Путину
Фото: Screenshot / YouTube

Овдје ће се отворити пивница, а “Путин” се сели на Туњице, кажу у познатом бањалучком локалу у центру града, који носи име по руском предсједнику.

“Овдје се реновира, ускоро ће Бањалука имати нову пивницу. Стари локал наставиће са радом на Туњицама, гдје шире пословање”, објашњавају у локалу и додају да ће “Путин” на новој локацији прорадити за 15-ак дана.

Крањска Гора

Регион

Рај испуњен миром на свега четири сата од нас

Кафић због селидбе и реновирања тренутно не ради, али башта је и даље уредно постављена, па пролазници без проблема сједну да мало одморе и склоне се од кише, пише "БЛ Портал".

Подијели:

Тагови:

Putin

Бањалука

Tunjice

Kafić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласио се УКЦ о стању жене која је квадом слетјела у Врбас

Хроника

Огласио се УКЦ о стању жене која је квадом слетјела у Врбас

12 ч

0
Добио златну визу! Ево гдје је Ноле "ухваћен" са сином Стефаном

Тенис

Добио златну визу! Ево гдје је Ноле "ухваћен" са сином Стефаном

12 ч

0
Циркус Сафари стиже у Бањалуку: Незаборавно искуство за цијелу породицу

Бања Лука

Циркус Сафари стиже у Бањалуку: Незаборавно искуство за цијелу породицу

12 ч

0
Највећа мистерија Балкана: Вјерује се да је овдје свети Ђорђе укротио троглаву аждају

Друштво

Највећа мистерија Балкана: Вјерује се да је овдје свети Ђорђе укротио троглаву аждају

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

07

52

Британци и Израелци на "ратној нози"; Жесток сукоб Стармера и Херцога

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner