Аутор:АТВ редакција
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У Булевару српске војске у Бањалуци у близини Тржног центра Делта, саобраћајна незгода.
Како се на фотографијама види сударила су се на раскрсници два аутомобила.
На том дијелу пута саобраћај је успорен, јавља РТРС
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