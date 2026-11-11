Савјета не мањка, чистог ваздуха ни на помолу

Аутор:Милица Марјановић
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Бањалука има четири мјерне станице, али ниједна не може да пречисти ваздух. Три су под надлежношћу Града, једна Хидрометеоролошког завода.
Довољно да се забиљеже прекорачења, али не и да се у потпуности испрати квалитет ваздуха на ширем подручју града. У Лазареву су забиљежене повећане концентрације честица. А са почетком сезоне гријања, Бањалучанима је, чини се, поново стигла и сезона удисања загађења.
„Та повећања концентрације загађујућих материја забиљежене су у неком од протеклих 5 дана од 06.11 па ево и до дан данас, прекорачене су 24 часовне граничне вриједности за лебдеће честице ПМ 10“, рекла је начелник Одјељења за заштиту животне средине РХМЗ Републике Српске, Ранка Радић.
Бројке са мјерних станица су једно, а оно што грађани осјећају на сопственим плућима сасвим друго. Неки због загађеног ваздуха избјегавају излазак из куће, другима је и кратка шетња постала проблем.
А ево шта кажу грађани:
-Тешко изађем само њега да изведем да му угодим..
-Не може бога ми, тешко, тешко се дише гледај ти ове магле
-Па мало теже али биће боље, ова киша је мало добро дошла да мало освјежи
-Ја сам у кући претежно ујутру изађем док је свјеже и онда сам у кући нон стоп
-Ја сам болестан срце сам оперисао, ово је катастрофа
А када ваздух постане проблем, услиједе и мјере, додуше краткорочне: препоруке за заштиту здравља, обавјештавање грађана о квалитету ваздуха, семафор загађења и контролу индивидуалних ложишта. Међутим, питање је може ли се неколико закључака и појачаних контрола супротставити проблему који се годинама гомила?
„ То је све недовољно то може проузроковати краткорочне ефекте али праве само дугорочне које се не могу урадити за кратак период али оно што се може урадити јесте да се сједне, уозбиљи и да се дефинишу и примјена процеса који су дугорочног карактера јер једини они могу донијети праве ефекте“, рекао је помоћник министра за заштиту животне средине у министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Душко Соломун.
И тако су грађани, умјесто конкретног рјешења проблема, добили читав низ упутстава како да се понашају када је ваздух загађен: када да излазе, колико да бораве напољу, да затварају прозоре и избјегавају физичке активности. Још само да се направи распоред ко и у које вријеме смије да дише пуним плућима. Јер ваздух се, очигледно, не може поправити преко ноћи, али се грађани могу научити како да живе са његовим загађењем.
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