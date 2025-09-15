Logo

Шибаревић: Мјештани сами санирају рупе на путу у Пискавици

СРНА

15.09.2025

09:09

Piskavica Banjaluka
Фото: СРНА

Предсједник Савјета мјесне заједнице Пискавица Александар Шибаревић рекао је да ово насељено мјесто на подручју града Бањалука већ неко вријеме има проблема са саобраћајном инфраструктуром која је у очајном стању, те да су мјештани били принуђени да сами санирају најкритичнија мјеста са рупама.

Шибаревић је истакао да је асфалт оштећен и пун рупа на путним правцима Пискавица-Бабићи, Пискавица-Радосавска и Пискавица-Горња Пискавица-Бањалука, те тврди да је у разговору са превозницима за приградски саобраћај упознат да се у наредном периоду могу очекивати обуставе превоза путника.

Према његовим ријечима, ради се о локалним категорисаним путним правцима прве категорије, који су у надлежности Града Бањалука.

Шибаревић каже да се мјесна заједница обраћала дописима надлежном Одјељењу за саобраћај и путеве, а потом републичкој саобраћајној инспекцији која је и утврдила проблем и наредила да се што прије приступи санацији јер је пут од ризика.

Он је истакао да је потребно комплетно санирати путни правац Пискавица-Бабићи у дужини од 4,5 километара, али и да првобитно "Путеви Републике Српске" нису добили сагласност јер се ради о локалном путном правцу. Накнадно је постигнут компромис да се приступи санацији паралелно са изградњом кружних раскрсница у Бањалуци.

- Кружне раскрснице су изграђене на предвиђеним мјестима, а санација пута је изостала, јер је асфалт преусмјерен на другу страну мимо знања републичког нивоа. Тако да смо били принуђени да се организујемо као мјештани и да санирамо најкритичније ударне рупе о свом трошку - поручио је Шибаревић.

Шибаревић је апеловао на градске власти, јер се путеви, како каже, налазе у њиховој надлежности и као такви у систему редовног одржавања.

- Мјештани желе да се овај проблем ријеши. Сви ми издвајамо кроз разне намете одређени износ за одржавање путева - навео је Шибаревић.

Он је нагласио да је данашњи живот у мјестима у околини Бањалуке незамислив без основних инфраструктурних услова, а ту се прије свега мисли на пут, воду и струју.

Шибаревић подсјећа и да уназад неколико година мјесна заједница Пискавица има проблема са уредним водоснабдијевањем које је изражено током љетних мјесеци.

Piskavica

Александар Шибаревић

