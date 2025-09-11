Сједница прекинута, одборницима није достављена тражена документација

Извор:
Кашњења, паузе, свађе, обиљежили су и ову сједницу Скупштине града Бањалука. Запело је, опет, око папира. Одборници Народног фронта затражили су записник о отварању и оцјени понуда, али и записник о пријему узорака о јавној расвјети, за коју Градска управа планира издвојити чак 35 милиона марака, због чега одборници скупштинске већине, али и јавност већ мјесецима негодују.
С обзиром на то да представници Града тражену документацију нису доставили, сједница је прекинута. Све ово код одборника буди сумњу у постојање комплетне документације.
„Да би нека понуда била комплетна, морала је да садржи узорке. Колико смо видјели у тендерској документацији, ти узорци су требали бити достављани у складиште Градске управе. Из писања у медијима смо видјели да тих узорака нема. Да бисмо спријечили било каве спекулације, било каква нагађања, ми смо данас поставили питање да нам се ти документи доставе, како бисмо ми могли даље да причамо“, рекла је Дијана Јешић, одборник Народног фронта у Скупштини града Бањалука.
Документација није достављена, јер и не постоји, увјерени су у Листи за правду и ред. И није проблем само то. Проблем је и цијена од 35 милиона марака. То значи да би једна свјетиљка требала коштати око 1.800 марака.
„Само у Београду, гдје је замијењено 150.000 свјетиљки за 95 милиона, цијена по свјетиљки је око 650 евра. Цијена је пренапухана. Колеге су говориле о условима тендера, ја се нећу понављати. Само ћу поставити питање градоначелнику и јавности. Чули сте госпођу која је члан Комисије, да је документација отворена, да се још увијек разматра. На основу чега је дан након отварања документација градоначелник изашао и рекао ко ће проћи на овом тендеру“, рекао је Игор Мандић, одборник Листе за правду и ред у Скупштини града Бањалука.
Градоначелник, по устаљеној пракси, вјешто избјегава одговоре на конкретна питања. Тврди да када се спроводе јавне набавке, постоје информације које су тајне. Тако је, каже, и у овом случају. Има и своју рачуницу по којој ће издвајањем 35 милиона за јавну расвјету, заправо уштедјети, јер, како каже, Град неће сваке године издвајати око 300 хиљада марака за одржавање јавне расвјете.
„Ова фирма ће одржавати сву јавну расвјету наредних 15 година. Ових 300 хиљада сваке године што смо плаћали, наредних 15 година, то би било пет милиона. Ми више тог трошка немамо, јер у ових 35 милиона стају све светиљке, све бандере, све сијалице, сав систем“, рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Није Станивуковић успио увјерити одборнике у ову причу. Много тога спорно је у вези са овим тендером, сматра Љубо Нинковић. Тврди да у записнику са отварања понуда није прецизно констатовано јесу ли понуђачи предали тражене узорке, те да је градоначелник раније објавио која фирма је добила тендер, а данас кажу да комисија тек оцјењује саме узорке. Затражили су и да оду на локацији и виде узорке, али им није дозвољено.
„Ја ћу вам сада показати један документа који смо добили у међувремену, на којем се виде примједбе са отварања понуда. Руком је записано. Ево, прочитаћу. Представник понуђача Л ПРОМЕТ, Саша Ђукић, изјављује примједбу да код пријема узорка није добио пријемни штамбиљ за примопредају узорака“, рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
Ово је, каже, доказ на основу којем сумњају да су понуђачи доставили узорке. Када градоначелник докаже да јесу, биће поново заказана ванредна сједница локалног парламента, на којој ће се расправљати о овој теми, поручује Нинковић.
