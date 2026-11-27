Аутор:Лана Остојић
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„Град Бањалука нема ни један одсто проблема које ви желите да представите“ – поручио је градоначелник Бањалуке одборницима на данашњем наставку сједнице Скупштине града.
Већина одборника, ипак, не дијели његов став. Из скупштинских клупа стизале су оптужбе о дуговима, нетранспарентним финансијама, спорном трошењу новца и изостанку рјешења за проблеме грађана. Према Консолидованом извјештају о извршењу буџета, укупан дуг града на крају 2025. године износио је 98 милиона марака.
"Све оно што нам се представља кроз тај извјештај, да истовремено се представља и суфицит и дефицит, што је немогуће да постоји на крају једног извјештаја... У суштини, на крају је сам и потписник Аљетић, који води финансије овога града признао у ствари да ту у суштини нема суфицита, да је био дефицит – и то су тако требали да напишу", рекао је Драган Лукач, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
Расправљало се и о ребалансу буџета, али и о утрошку око 1,4 милиона марака кредитних средстава намијењених изградњи спортске гимназије у Соколском дому. Гимназија још није изграђена, а Соколски дом и даље је предмет судског спора око власништва.
"Сви документи кад се упореде врло је дискутабилно шта је гдје било, на шта је шта потрошено. Одговоре заиста нисмо добили на већину питања. Поставила сам питање гдје се у буџету налази рецимо Кнез Лазар, за којег знамо да је милион и 700 – ја га нисам нашла у тој ставци, није ни на једној ставци у буџету у ребалансу, а нисам добила ни одговор конкретан", рекла је Дијана Јешић, одборник Народног фронта у Скупштини града Бањалука.
Ванредне сједнице најављене су за 2, 3. и 4. децембар, а биће посвећене гријању, јавном превозу, водоснабдијевању и квалитету ваздуха. Предсједник Скупштине града изразио је незадовољство јер градоначелник није доставио конкретне приједлоге одлука, већ само информације о овим темама.
"Дакле они су толико подли да су спремни да нам доставе информације како би избјегли одговорност о предлагању одлука. Ми у овом тренутну немамо ни 1 одлуку која се тиче водовода, Еко топлана, и аутопревозника. Огромна је разлика између приједлога одлуке и информације", каже Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука
Градоначелник тврди да ниједан његов приједлог до сада није прошао без корекција. Зато најављује састанак са представницима градских предузећа и одборницима, како би се дошло до заједничких рјешења.
"Извол'те информације нефризиране на знање. Је л' поштено с моје стране да у понедјељак направимо састанке и да дођу ти људи све што мисле да је фризирано питамо људе који имају професионалну дужност да се баве тим предузећима? И шта ми хоћемо – да оно што буде став већине да то буде приједлог", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Одборници су се у скупштинске клупе вратили након што је засједање 19. новембра прекинуто након 11 сати расправе. Прекид је услиједио и данас, након што је градоначелник затражио петоминутну паузу прије излагања о Извјештају о свом раду. Ни након 20 минута није се вратио, па је сједница одгођена за понедјељак. Можда, ако се до понедјељка појаве нови проблеми које градоначелник сматра адекватним, 11. редовна сједнице Скупштине града Бањалука напокон буде завршена.
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