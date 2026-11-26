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Фото: АТВ

Данас ће бити изабран ректор Универзитета у Бањалуци, а једини кандидат за ову функцију је Ранко Шкрбић, досадашњи вршилац дужности ректора.

Шкрбић је раније потврдио да се једини пријавио на конкурс за избор ректора, за чијег је вршиоца дужности изабран 18. августа, на ванредној сједници Сената Бањалучког универзитета. Република Српска Шкрбић једини кандидат за ректора Универзитета у Бањалуци

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