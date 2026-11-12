Спремите се за прекиде: Ове бањалучке улице данас неће имати струју

Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на електромрежи, данас ће у више дијелова Бањалуке долазити до привремених искључења електричне енергије.
Прекиди у испоруци струје предвиђени су у различитим терминима, од јутарњих до поподневних часова.
Према распореду искључења, од 8.00 до 14.00 часова без струје ће бити дијелови улица Борковићи (Ђурићи, Павловићи и Кременовићи) и Доњи Перван (Љубичићи, Драгојевићи и Косићи).
У термину од 9.00 до 10.30 часова искључења су планирана у дијеловима насеља Туњице, Дракулић, Шарговац и Раковачке Баре.
Такође, у периоду од 9.00 до 14.00 часова електричну енергију неће имати дијелови улица Липљанске, Изворске, Завалске, Добрунске, Озренске, Ђуре Дамјановића, Ранка Шипке, Војвођанске, Др Велимира Чолића и Крајишких бригада, као и дијелови насеља Карановац и Крчмарице.
Краћи прекиди планирани су и у другим дијеловима града. Од 9.30 до 11.30 часова без електричне енергије биће дијелови улица Пети приградски пут, Арчибалда Рајса (број 10), Булевар војводе Степе Степановића (број 240) и Вида Њежића.
Поред тога, од 10.00 до 12.00 часова искључење је предвиђено у дијелу Улице Бошка Тошића (на бројевима 19 Б, Ц и Д).
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