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Спремите се за прекиде: Ове бањалучке улице данас неће имати струју

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АТВ редакција
12.11.2026 07:53

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Струјни осигурач
Фото: Pexels

Због планираних радова на електромрежи, данас ће у више дијелова Бањалуке долазити до привремених искључења електричне енергије.

Прекиди у испоруци струје предвиђени су у различитим терминима, од јутарњих до поподневних часова.

Према распореду искључења, од 8.00 до 14.00 часова без струје ће бити дијелови улица Борковићи (Ђурићи, Павловићи и Кременовићи) и Доњи Перван (Љубичићи, Драгојевићи и Косићи).

Термини за градска и приградска насеља

У термину од 9.00 до 10.30 часова искључења су планирана у дијеловима насеља Туњице, Дракулић, Шарговац и Раковачке Баре.

Такође, у периоду од 9.00 до 14.00 часова електричну енергију неће имати дијелови улица Липљанске, Изворске, Завалске, Добрунске, Озренске, Ђуре Дамјановића, Ранка Шипке, Војвођанске, Др Велимира Чолића и Крајишких бригада, као и дијелови насеља Карановац и Крчмарице.

Краћи прекиди у више улица током дана

Краћи прекиди планирани су и у другим дијеловима града. Од 9.30 до 11.30 часова без електричне енергије биће дијелови улица Пети приградски пут, Арчибалда Рајса (број 10), Булевар војводе Степе Степановића (број 240) и Вида Њежића.

Поред тога, од 10.00 до 12.00 часова искључење је предвиђено у дијелу Улице Бошка Тошића (на бројевима 19 Б, Ц и Д).

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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насеља без струје

искључење струје

Бањалука

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