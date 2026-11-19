Аутор:Марија Милановић
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Колико је милиона утрошено за чишћење, толико би се рекло да има и рупа на бањалучким улицама, а које данима испуњава кишница, блато и лишће.
Лишће се седмицама таложи попут бројних других проблема, локве се све више шире с обзиром да дотрајале саобраћајнице нико не уређује, иако су надлежнима у Градској управи Бањалука пуна уста модернизације, рада и уређивања.
Фотографије које можете видјети нису фотографије настале на периферији града, нити у некој од мјесних заједница у Бањалуци, настале су у самом срцу највећег града Републике Српске.
Бања Лука
Киша већ прави проблеме, док су сливници и тротоари у Бањалуци затрпани лишћем
Градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић најављује обилазак насеља у граду како би чуо молбе и потребе грађана те је склопио и анкету гдје ће имати прилику одговарати на двадесетак питања, како би се могло касније вијећати шта то њима треба и како да се ријеши.
Чудно да први човјек града уз бројне сараднике још увијек није схватио шта треба граду и грађанима, али свакако не би било лоше да прошета на неколико метара од Градске управе и наићи ће на прве проблеме у свом дворишту, а које можете видјети на фотографијама.
Бања Лука
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Када ће надлежни коначно засукати рукаве и уредити улице или ће једноставно једно јутро осванути прекривене снијегом, остаје да видимо, а до тада пазите да се не оклизнете негдје и наравно, останите стрпљиви док са ђонова скидате наслаге лишћа и блата.
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