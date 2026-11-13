Аутор:АТВ редакција
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Први човјек Бањалуке Драшко Станивуковић каже да данашњи добар ваздух у Бањалуци нигдје није вијест. А, требало би да буде? Можда у томе има истине. Посљедњих седам дана квалитет ваздуха је нездрав. Добар ваздух и јесте вијест, за град на чијем челу је Драшко Станивуковић.
"Данас неће бити вијест да је индекс 47. То није вијест. Киша пала, вјетар дува, ми у котлини. Али, то данас није вијест. А имамо тешке пикове и проблем. Неће се наћи погледати 57 очишћени тротоара, него ће се наћи један који није", каже Станивуковић.
Истина, данашњи индекс загађења је 48 чиме је ваздух добар. Дан прије, 12. новембра је био 174 са ознаком нездрав. И тако скоро посљедњих седам дана.
"Ово је системски проблем. Да дођу заједно Орбан, Трамп или Путин, ми то не можемо поправити. Радимо на томе, од дрвореда, увођења електричних аутобуса, промјене културе саобраћаја, индивидуална ложишта су проблем. То је изазован посао. Проблем и изазов су суве зиме. Ми смо у котлини, ваздух се више задржава него на неким другим мјестима. Морамо се борити системски и наредне године ћемо улазити у ово. Вјерујемо да ћемо кроз одређене мјере то смањивати. Највећи проблем су индивидуална ложишта. Не можете људима наложити да све то уклоне. Ускоро у ЕУ нећете моћи извозити енергију, ако она буде на угаљ или остане еколошки неприхватљива. И ми ћемо се морати кретати у том правцу", каже Станивуковић.
Није ово само проблем Бањалуке, по његовим ријечима. Са овим се сусрећу и други градови у Европи.
"Од 12 мјесеци, проблематични пик је 45 дана. Велики дио године грађани могу да уживају у најљепшем ваздуху у граду. Током прољећа и љета и дијела јесени. Проблем је зима", каже Станивуковић.
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