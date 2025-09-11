Станивуковићев колега из ПДП-а завршио факултет након 13 година

11.09.2025
21:46
Коментари:0
Члан Предсједништва ПДП-а и секретар бањалучког одбора те странке, Зоран Савановић, ставио је тачку на своје студентске дане након 13 година студирања на Економском факултету у Бањалуци.
Фотографије из свечане сале објављене су на друштвеним мрежама, а први му је честитао партијски шеф и дугогодишњи пријатељ Драшко Станивуковић који је уписао исти факултет заједно са Савановићем, али га до данас, и након бројних обећања, није успио завршити.
Без дипломе факултета и даље су и одборници ПДП-а Небојша Дринић и Тања Палачковић.
Станивуковић је посљедњи пут крочио на факултет прије три године, када је уписао трећу годину студија, пише "БЛ портал".
