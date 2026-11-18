Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на електро мрежи, сутра (19. новембра) ће доћи до прекида у снабдијевању електричном енергијом у више насеља и улица у Бањалуци.
сутра од девет до 10.30 струје неће имати дијелови насеља Врбања, Дебељаци и Зелени Вир.
"Од 9.30 до 11.30 без електричне енергије биће дио улице Ђуре Ђаковића, док ће од 10 до 12 часова струје бити искључена у дијелу пословне зоне Рамићи", навели су из "Електрокрајине".
У периоду од девет до 14 часова без струје ће бити дио улице Јовице Савиновића и насеље Мотике.
"Од 12 до 13.30 часова електричну енергију неће имати дио улице Вељка Млађеновића", саопштено је из "Електрокрајине".
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