Све више пацијената са симптомима грипе у Бањалуци, љекари издали препоруке

Аутор:АТВ редакција
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У бањалучком Дому здравља повећан је број пацијената са симптомима акутних респираторних инфекција, укључујући прехладу, грипу и друге вирусне инфекције дисајних путева, изјавила је начелник Службе породичне медицине Анастасија Стокановић.
Она је за Срну навела да је ово посљедица наглог захлађења, као и да томе доприносе чешћи боравак у затвореним просторима, слабије провјетравање и лакше ширење респираторних вируса међу људима.
"Нагле промјене температуре, захлађење и промјењиви временски услови могу неповољно утицати на здравље становништва, посебно старијих, хроничних болесника, дјеце и лица са ослабљеним имунитетом", рекла је Стокановићева.
Стокановићева је указала да хладно вријеме представља додатно оптерећење за организам, нарочито код људи које болују од кардиоваскуларних и респираторних болести, попут повишеног крвног притиска, срчане слабости, астме и хроничне опструктивне болести плућа.
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Према њеним ријечима, код људи са овим болестима може доћи до погоршања постојећих тегоба, отежаног дисања и повећане потребе за здравственом заштитом.
Грађанима љекари савјетују да се током хладних дана облаче слојевито и у складу са временским приликама, избјегавају нагле прелазе из топлих у хладне просторе, редовно провјетравају просторије и избјегавају боравак у близини особа које имају симптоме респираторне инфекције.
"Важно је одржавати хигијену руку, уносити довољно течности, хранити се разноврсно и имати довољно сна и одмора", рекла је Стокановићева.
Она је истакла да се посебан опрез препоручује хроничним пацијентима, који би требало редовно да узимају прописану терапију, не прекидају лијечење на своју руку и избјегавају веће физичке напоре на ниским температурама.
"Препоручује се и вакцинација против сезонског грипа, посебно за особе које припадају ризичним категоријама, у складу са препорукама здравствених радника", додала је Стокановићева.
Она је истакла да би се породичном љекару требале јавити особе које имају повишену температуру, упоран кашаљ, изражену малаксалост или погоршање постојећих хроничних тегоба.
(СРНА)
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