Аутор:АТВ редакција
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На подручју ПУ Бањалука евидентирана је за десет мјесеци ове године 4.801 саобраћајна незгода, што је за 6,6 одсто више него у истом периоду лани, а у њима су 22 особе изгубиле живот, што је повећање од чак 29,4 одсто.
Према подацима Полицијске управе Бањалука, од јануара до октобра 2026. године забиљежено је 20 саобраћајних незгода са смртним исходом, 90 са тешко повријеђенима и 487 са лакше повријеђеним лицима, док су 4.204 незгоде завршиле са материјалном штетом.
"У наведеним саобраћајним незгодама су смртно страдала 22 лица, што је више за 29,4 одсто у односу на исти период 2025. године, када је смртно страдало девет возача путничких аутомобила, три путника, један сувозач, три пјешака, три возача мотоцикла, један возач мопеда, један возач трактора, један возач бицикла, а теже су повријеђена 104 лица, док је 750 лица задобило лакше тјелесне повреде", казали су они за "Независне новине".
У саобраћајним незгодама, како додају, најчешће учествују путнички аутомобили, којих је учествовало 7.689, те 176 мотоцикала, 761 теретно возило, 83 аутобуса, 45 бицикала и 17 лаких личних електричних возила.
"У посматраном периоду за 2026. годину евидентирано је 17 саобраћајних незгода у којима су учествовали возачи лаких личних електричних возила, док је у 2025. години евидентирано девет саобраћајних незгода у којима су учествовали возачи лаких личних електричних возила. Возачи мотоцикала су у периоду од јануара до октобра 2026. године учествовали у 172 саобраћајне незгоде, док су у 2025. години евидентиране 122 саобраћајне незгоде у којима су учествовали возачи мотоцикала", објаснили су они.
Како додају, најчешће грешке које су утицале на настанак саобраћајних незгода су: одстојање у 996 саобраћајних незгода, вожња уназад у 564 саобраћајне незгоде, првенство пролаза у 492 саобраћајне незгоде, брзина неприлагођена условима и стању пута у 462 саобраћајне незгоде, мијењање саобраћајне траке у 214 саобраћајних незгода, скретање у 182 саобраћајне незгоде, управљање под дејством алкохола преко 1,50 г/кг у 153 саобраћајне незгоде и остале.
"Број саобраћајних незгода зависи од низа међусобно повезаних фактора. Један од најзначајнијих и најбитнији је људски фактор, затим број возила, интензитет саобраћаја, стање путне инфраструктуре, временски услови, техничка исправност возила, структура учесника у саобраћају и саобраћајна култура поштивања саобраћајних прописа", навели су они.
Како додају, највећи број саобраћајних незгода ове године на подручју града Бањалука догодио се у Улици крајишких бригада, 200 саобраћајних незгода, у Карађорђевој улици 166, Ивана Горана Ковачића 142 саобраћајне незгоде и др.
"У посматраном периоду на подручју Полицијске управе Бањалука највећи број саобраћајних незгода догодио се у периоду од 12 до 14 часова, а највише саобраћајних незгода је евидентирано петком, када су се десиле 774 саобраћајне незгоде", казали су они.
Овим путем апелују из Полицијске управе на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе и да не управљају возилом под дејством алкохола, опојних дрога и психоактивних супстанци, да вожњу прилагоде условима и стању на путевима, те да одговорним понашањем заштите себе и друге учеснике у саобраћају.
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