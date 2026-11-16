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Ударне рупе и пропао асфалт: Станари улице Ивана Горана Ковачића огорчени због немара надлежних

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АТВ редакција
16.11.2026 12:30

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Рупе и локве Бањалука
Фото: Facebook/printscreen

Становници улице Ивана Горана Ковачића свакодневно муче муку са оним примарним комуналним и инфраструктурним проблемима, а за које надлежни немају слуха.

Рупе и локве Бањалука
Рупе и локве Бањалука
Facebook/printscreen

Како наводе станари поменуте улице, ударне рупе, девастирани асфалт су слика и прилика немара надлежних у граду Бањалука.

Станари поручују да не траже ништа више од основних услова за нормално функционисање, те очекују да надлежни коначно реагују и санирају оштећења на коловозу.

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Тагови :

Бањалука

локве

рупа

Инфраструктура

Градска управа Бањалука

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